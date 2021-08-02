https://ria.ru/20210802/ischeznovenie-1743953150.html

Дипломаты обратились в полицию из-за исчезновения россиянина в Стамбуле

Дипломаты обратились в полицию из-за исчезновения россиянина в Стамбуле - РИА Новости, 02.08.2021

Дипломаты обратились в полицию из-за исчезновения россиянина в Стамбуле

Российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением 20-летнего россиянина, они находятся в контакте с его родителями,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:13

2021-08-02T11:13

2021-08-02T11:13

происшествия

вильнюс

стамбул

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости, Алена Палажченко. Российские дипломаты обратились в турецкие правоохранительные органы в связи с исчезновением 20-летнего россиянина, они находятся в контакте с его родителями, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Стамбуле.Ранее владелец отеля, где остановился пропавший пять дней назад россиянин Макар Рагин, Метин Джошкун сообщил РИА Новости, что его разыскивает полиция. В город прибыли родители молодого человека. Он приехал в Стамбул 16 июля и 29 июля должен был вернуться в Вильнюс, где он учится. Его вещи и документы остались в отеле."О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина. Сейчас находимся в контакте с родителями, предоставляем им актуальную информацию. Также находимся по этому вопросу в контакте с правоохранительными органами, которые занимаются его розыском", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210731/avstraliyka-1743796174.html

вильнюс

стамбул

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происшествия, вильнюс, стамбул