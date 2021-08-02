Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/iran-1744010039.html
Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street - РИА Новости, 02.08.2021
Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
Посол Ирана вызван в МИД Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:50
2021-08-02T15:22
в мире
иран
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Посол Ирана вызван в МИД Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street, говорится в сообщении британского МИД."Посол Ирана в Великобритании был вызван в министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития сегодня. Это было сделано в ответ на незаконное нападение на торговое судно у берегов Омана 29 июля, в результате которого были убиты гражданин Великобритании и гражданин Румынии", - отметили в МИД.В ведомстве отметили, что посол Ирана Мохсен Бахарванд был вызван в министерство заместителем главы МИД по делам Ближнего Востока Джеймсом Клеверли. Замглавы МИД повторил послу Ирана, что Тегеран "должен немедленно прекратить действия, которые угрожают международному миру и безопасности", а также подтвердил, что судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом.Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercer Street.Глава британского МИД Доминик Рааб заявил в воскресенье, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Ирану на нападение на танкер Mercer Street. По его словам, "весьма вероятно", что Иран атаковал танкер Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран.Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в прошлую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
https://ria.ru/20210731/sudno-1743737894.html
https://ria.ru/20210802/tanker-1744001293.html
иран
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, иран, великобритания
14:50 02.08.2021 (обновлено: 15:22 02.08.2021)
 
Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street

Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за атаки на танкер Mercer Street

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Посол Ирана вызван в МИД Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street, говорится в сообщении британского МИД.
"Посол Ирана в Великобритании был вызван в министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития сегодня. Это было сделано в ответ на незаконное нападение на торговое судно у берегов Омана 29 июля, в результате которого были убиты гражданин Великобритании и гражданин Румынии", - отметили в МИД.
В ведомстве отметили, что посол Ирана Мохсен Бахарванд был вызван в министерство заместителем главы МИД по делам Ближнего Востока Джеймсом Клеверли. Замглавы МИД повторил послу Ирана, что Тегеран "должен немедленно прекратить действия, которые угрожают международному миру и безопасности", а также подтвердил, что судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercer Street.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 10:10
ВС США считают, что судно Mercer Street атаковали с беспилотника
Глава британского МИД Доминик Рааб заявил в воскресенье, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Ирану на нападение на танкер Mercer Street. По его словам, "весьма вероятно", что Иран атаковал танкер Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран.
Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в прошлую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
14:15
МИД Ирана опроверг заявления об атаке на танкер Mercer Street
 
В миреИранВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
14:44Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
Лента новостейМолния