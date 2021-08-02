https://ria.ru/20210802/iran-1744010039.html

Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street

Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street - РИА Новости, 02.08.2021

Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street

Посол Ирана вызван в МИД Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:50

2021-08-02T14:50

2021-08-02T15:22

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ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости. Посол Ирана вызван в МИД Великобритании в связи с приписываемой Тегерану атакой на танкер Mercer Street, говорится в сообщении британского МИД."Посол Ирана в Великобритании был вызван в министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития сегодня. Это было сделано в ответ на незаконное нападение на торговое судно у берегов Омана 29 июля, в результате которого были убиты гражданин Великобритании и гражданин Румынии", - отметили в МИД.В ведомстве отметили, что посол Ирана Мохсен Бахарванд был вызван в министерство заместителем главы МИД по делам Ближнего Востока Джеймсом Клеверли. Замглавы МИД повторил послу Ирана, что Тегеран "должен немедленно прекратить действия, которые угрожают международному миру и безопасности", а также подтвердил, что судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом.Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран непричастен к нападению на судно Mercer Street.Глава британского МИД Доминик Рааб заявил в воскресенье, что Лондон работает с международными партнерами над согласованным ответом Ирану на нападение на танкер Mercer Street. По его словам, "весьма вероятно", что Иран атаковал танкер Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты, базируясь на имеющейся информации, уверены, что за недавней атакой на танкер Mercer Street стоит Иран.Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в прошлую пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.

https://ria.ru/20210731/sudno-1743737894.html

https://ria.ru/20210802/tanker-1744001293.html

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