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Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции - РИА Новости, 02.08.2021
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции
Отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:48
2021-08-02T10:23
общество
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.На вопрос о том, стали ли мигранты причиной инфляции, мэр ответил: "Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли".
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общество, сергей собянин, россия
00:48 02.08.2021 (обновлено: 10:23 02.08.2021)
 
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции

Собянин заявил, что отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Прошлым летом пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей... Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", - сказал он в интервью РБК.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
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Банк России обсудит возможность понижения цели по инфляции
На вопрос о том, стали ли мигранты причиной инфляции, мэр ответил: "Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли".
 
ОбществоСергей СобянинРоссия
 
 
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