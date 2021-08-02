Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции

"Прошлым летом пришлось практически на два месяца закрыть стройки, прекратить работу по благоустройству, ремонтам и так далее. В результате строительные организации уволили многих людей... Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", - сказал он в интервью РБК.