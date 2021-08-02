https://ria.ru/20210802/inflyatsiya-1743913293.html
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции - РИА Новости, 02.08.2021
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции
Отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T00:48
2021-08-02T00:48
2021-08-02T10:23
общество
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции, заявил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.На вопрос о том, стали ли мигранты причиной инфляции, мэр ответил: "Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие. Тем не менее бизнес адаптируется. Объемы работ не только не уменьшились, но и выросли".
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/inflyatsiya-1743794483.html
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общество, сергей собянин, россия
00:48 02.08.2021 (обновлено: 10:23 02.08.2021)
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов влияет на увеличение инфляции
Собянин заявил, что отсутствие мигрантов отчасти влияет на увеличение инфляции