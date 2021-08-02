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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 02.08.2021
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:57
2021-08-02T08:57
2021-08-02T08:57
в мире
индонезия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.01 по времени UTC (08.01 мск). Эпицентр располагался в 184,5 километре к юго-западу от города Туал, расположенном на одном из Молуккских островов. Очаг залегал на глубине 12,9 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, индонезия
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
У побережья Индонезии на одном из Молуккских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9