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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 02.08.2021

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:57

2021-08-02T08:57

2021-08-02T08:57

в мире

индонезия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 05.01 по времени UTC (08.01 мск). Эпицентр располагался в 184,5 километре к юго-западу от города Туал, расположенном на одном из Молуккских островов. Очаг залегал на глубине 12,9 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210801/zemletryasenie-1743832175.html

индонезия

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в мире, индонезия