https://ria.ru/20210802/ilin-1743672990.html

Ильин день: почему россияне отмечают его неправильно

Ильин день: почему россияне отмечают его неправильно - РИА Новости, 02.08.2021

Ильин день: почему россияне отмечают его неправильно

Православные в понедельник чтут память пророка Илии. В народе считают, что в Ильин день не следует много работать и купаться в водоемах. По словам многих... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:00

2021-08-02T08:00

2021-08-02T08:06

религия

справки

сочи

москва

русская православная церковь

воздушно-десантные войска россии

михаил васильев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155710/16/1557101617_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_54f099bb623e5b0f7791c80202c10b85.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные в понедельник чтут память пророка Илии. В народе считают, что в Ильин день не следует много работать и купаться в водоемах. По словам многих священников, это заблуждение. РИА Новости разбиралось, как правильно отмечать популярный праздник."Грозный святой"Мало кто из православных с ходу вспомнит настоящее имя известного пророка. А звали его Элияху, что на древнееврейском означает "Яхве" или "мой Бог". Имя как нельзя лучше характеризует святого — в Писании, пожалуй, не было более ревностного служителя веры. За это его побаивались даже правители.Об Илие известно из Ветхого Завета. Яркий эпизод — когда божий посланник обличает израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Жена правителя — финикиянка Иезавель — установила в стране культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил монарха: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет небесная кара."В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил Илия. Так и случилось: засуха стояла три года.А однажды он и вовсе собственноручно убил языческих жрецов — настолько был предан единому Богу. Но это скорее исключения, пророк больше известен добрыми делами: то не даст умереть с голоду вдове, то пощадит врагов.Простые верующие воспринимают Илию как "грозного святого". С принятием христианства славяне перенесли на него черты могущественного бога Перуна, и образ прочно засел в народном сознании. Например, Илии приписывают власть над природной стихией. Началась гроза — это божий пророк едет по небосводу на повозке."В народе по-своему переиначили знаменитый эпизод из библейской Книги Царств — Илия не умер, его взяли на небо на огненной колеснице. Отсюда — множество народных присказок", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Куда больше будоражит верующих другое: согласно церковному преданию, пророк Илия станет одним из "двух свидетелей" Апокалипсиса — наряду с Енохом. Перед Страшным судом он вернется на землю в телесном облике.История праздникаВпрочем, православные убеждены, что знаменитый библейский пророк все равно помогает людям. По словам историков, почитание Илии на Руси усилилось после событий Смутного времени: 17 мая 1606-го с колокольни Ивана Великого в Москве зазвучал набат — призывали к восстанию против Лжедмитрия I. Кто зачинщик — достоверно не известно, но народная молва приписала изгнание самозванца заступничеству святого.К слову, спустя несколько десятилетий именно в Москве зародилась традиция крестных ходов в Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места на Красной площади до древнейшего в городе храма в честь пророка.Традиция жива и по сей день. Причем не только в столице. Аналогичные шествия устраивают практически во всех регионах. Духовенство на праздник служит в красных облачениях — это цвет мучеников и пророков. Дома верующие поют тропарь и кондак святому Илии.Есть и народное почитание. В предшествующие Ильину дню четверг и пятницу прекращали полевые работы. Люди верили, что пророк повелевает громом и молниями, и очень боялись хоть как-то обидеть его — иначе нашлет грозу или, того хуже, град. Чтобы задобрить святого, крестьяне произносили заговоры. Хотя Церковь порицала такие обряды.Критиковали священники и другой обычай — "братчины". Вся деревня на Ильин день собиралась на коллективную трапезу. Участвовали преимущественно мужчины, они же готовили угощение для праздничного стола. Заканчивалось застолье, как правило, массовыми гуляньями, хороводами, песнями и плясками.Обычаи древние и современныеТрадиция массовых гуляний 2 августа сохранилась до сих пор. Правда, повод уже другой — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Ильиным днем, конечно же, случайное, но Русская православная церковь теперь именует пророка Илию покровителем "крылатой пехоты".Поэтому священники призывают всех причастных совершать в этот день только добрые дела, а не напиваться до упаду. "Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке — это грех винопития. И неважно, какой у тебя повод, — все равно это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не поступают. Я знаю многих офицеров и генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют даже в праздники, занимаются спортом", — говорит духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.В то же время существует поверье, что в Ильин день ни в коем случае нельзя работать. Священники уточняют: речь идет разве что о тяжелом физическом труде. Повседневная, рутинная деятельность вполне допустима.Еще одна примета: после Ильина дня нельзя купаться в водоемах. Эту фразу можно сегодня услышать даже от воцерковленных людей. А лет сто-двести назад еще бы добавили: "Иначе русалка или водяной утащит!"Однако духовенство поясняет: это народный миф, не имеющий ничего общего с Церковью. "Плод фантазии. Но у этого суеверия, как и многих других, есть вполне рациональные основы. Дело в том, что в северных широтах в августе по ночам довольно холодно и вода быстро остывает. Поэтому в нее лучше не залезать, иначе могут быть судороги. Раньше людей об этом предупреждали священники — по сути, только они и разбирались в естествознании. То есть запрет обоснованный. Но, конечно, не для всех — в Сочи или Киеве совсем другие реалии", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Главное, по его словам, — не запреты, а умеренность. Причем не только в празднование одной из самых популярных в России церковных дат.

https://ria.ru/20210727/upts-1743098849.html

сочи

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сочи, москва, русская православная церковь, воздушно-десантные войска россии, михаил васильев, россия, религия, аналитика - религия и мировоззрение