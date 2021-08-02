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Религия
https://ria.ru/20210802/ilin-1743672990.html
Ильин день: почему россияне отмечают его неправильно
Ильин день: почему россияне отмечают его неправильно - РИА Новости, 02.08.2021
Ильин день: почему россияне отмечают его неправильно
Православные в понедельник чтут память пророка Илии. В народе считают, что в Ильин день не следует много работать и купаться в водоемах. По словам многих... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:00
2021-08-02T08:06
религия
справки
сочи
москва
русская православная церковь
воздушно-десантные войска россии
михаил васильев
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные в понедельник чтут память пророка Илии. В народе считают, что в Ильин день не следует много работать и купаться в водоемах. По словам многих священников, это заблуждение. РИА Новости разбиралось, как правильно отмечать популярный праздник."Грозный святой"Мало кто из православных с ходу вспомнит настоящее имя известного пророка. А звали его Элияху, что на древнееврейском означает "Яхве" или "мой Бог". Имя как нельзя лучше характеризует святого — в Писании, пожалуй, не было более ревностного служителя веры. За это его побаивались даже правители.Об Илие известно из Ветхого Завета. Яркий эпизод — когда божий посланник обличает израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Жена правителя — финикиянка Иезавель — установила в стране культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил монарха: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет небесная кара."В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил Илия. Так и случилось: засуха стояла три года.А однажды он и вовсе собственноручно убил языческих жрецов — настолько был предан единому Богу. Но это скорее исключения, пророк больше известен добрыми делами: то не даст умереть с голоду вдове, то пощадит врагов.Простые верующие воспринимают Илию как "грозного святого". С принятием христианства славяне перенесли на него черты могущественного бога Перуна, и образ прочно засел в народном сознании. Например, Илии приписывают власть над природной стихией. Началась гроза — это божий пророк едет по небосводу на повозке."В народе по-своему переиначили знаменитый эпизод из библейской Книги Царств — Илия не умер, его взяли на небо на огненной колеснице. Отсюда — множество народных присказок", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Куда больше будоражит верующих другое: согласно церковному преданию, пророк Илия станет одним из "двух свидетелей" Апокалипсиса — наряду с Енохом. Перед Страшным судом он вернется на землю в телесном облике.История праздникаВпрочем, православные убеждены, что знаменитый библейский пророк все равно помогает людям. По словам историков, почитание Илии на Руси усилилось после событий Смутного времени: 17 мая 1606-го с колокольни Ивана Великого в Москве зазвучал набат — призывали к восстанию против Лжедмитрия I. Кто зачинщик — достоверно не известно, но народная молва приписала изгнание самозванца заступничеству святого.К слову, спустя несколько десятилетий именно в Москве зародилась традиция крестных ходов в Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места на Красной площади до древнейшего в городе храма в честь пророка.Традиция жива и по сей день. Причем не только в столице. Аналогичные шествия устраивают практически во всех регионах. Духовенство на праздник служит в красных облачениях — это цвет мучеников и пророков. Дома верующие поют тропарь и кондак святому Илии.Есть и народное почитание. В предшествующие Ильину дню четверг и пятницу прекращали полевые работы. Люди верили, что пророк повелевает громом и молниями, и очень боялись хоть как-то обидеть его — иначе нашлет грозу или, того хуже, град. Чтобы задобрить святого, крестьяне произносили заговоры. Хотя Церковь порицала такие обряды.Критиковали священники и другой обычай — "братчины". Вся деревня на Ильин день собиралась на коллективную трапезу. Участвовали преимущественно мужчины, они же готовили угощение для праздничного стола. Заканчивалось застолье, как правило, массовыми гуляньями, хороводами, песнями и плясками.Обычаи древние и современныеТрадиция массовых гуляний 2 августа сохранилась до сих пор. Правда, повод уже другой — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Ильиным днем, конечно же, случайное, но Русская православная церковь теперь именует пророка Илию покровителем "крылатой пехоты".Поэтому священники призывают всех причастных совершать в этот день только добрые дела, а не напиваться до упаду. "Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке — это грех винопития. И неважно, какой у тебя повод, — все равно это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не поступают. Я знаю многих офицеров и генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют даже в праздники, занимаются спортом", — говорит духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.В то же время существует поверье, что в Ильин день ни в коем случае нельзя работать. Священники уточняют: речь идет разве что о тяжелом физическом труде. Повседневная, рутинная деятельность вполне допустима.Еще одна примета: после Ильина дня нельзя купаться в водоемах. Эту фразу можно сегодня услышать даже от воцерковленных людей. А лет сто-двести назад еще бы добавили: "Иначе русалка или водяной утащит!"Однако духовенство поясняет: это народный миф, не имеющий ничего общего с Церковью. "Плод фантазии. Но у этого суеверия, как и многих других, есть вполне рациональные основы. Дело в том, что в северных широтах в августе по ночам довольно холодно и вода быстро остывает. Поэтому в нее лучше не залезать, иначе могут быть судороги. Раньше людей об этом предупреждали священники — по сути, только они и разбирались в естествознании. То есть запрет обоснованный. Но, конечно, не для всех — в Сочи или Киеве совсем другие реалии", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Главное, по его словам, — не запреты, а умеренность. Причем не только в празднование одной из самых популярных в России церковных дат.
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справки, сочи, москва, русская православная церковь, воздушно-десантные войска россии, михаил васильев, россия, религия, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 02.08.2021 (обновлено: 08:06 02.08.2021)
 

Ильин день: почему россияне отмечают его неправильно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019
Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные в понедельник чтут память пророка Илии. В народе считают, что в Ильин день не следует много работать и купаться в водоемах. По словам многих священников, это заблуждение. РИА Новости разбиралось, как правильно отмечать популярный праздник.

"Грозный святой"

Мало кто из православных с ходу вспомнит настоящее имя известного пророка. А звали его Элияху, что на древнееврейском означает "Яхве" или "мой Бог". Имя как нельзя лучше характеризует святого — в Писании, пожалуй, не было более ревностного служителя веры. За это его побаивались даже правители.
Об Илие известно из Ветхого Завета. Яркий эпизод — когда божий посланник обличает израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Жена правителя — финикиянка Иезавель — установила в стране культ языческих богов Ваала и Астарты. Пророк предупредил монарха: если он и его народ будут и дальше предаваться греху, то страну постигнет небесная кара.
"В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил Илия. Так и случилось: засуха стояла три года.
А однажды он и вовсе собственноручно убил языческих жрецов — настолько был предан единому Богу. Но это скорее исключения, пророк больше известен добрыми делами: то не даст умереть с голоду вдове, то пощадит врагов.
Простые верующие воспринимают Илию как "грозного святого". С принятием христианства славяне перенесли на него черты могущественного бога Перуна, и образ прочно засел в народном сознании. Например, Илии приписывают власть над природной стихией. Началась гроза — это божий пророк едет по небосводу на повозке.
"В народе по-своему переиначили знаменитый эпизод из библейской Книги Царств — Илия не умер, его взяли на небо на огненной колеснице. Отсюда — множество народных присказок", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыставка "Шедевры русской иконописи XIV-XVI веков"
Выставка Шедевры русской иконописи XIV – XVI веков - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка "Шедевры русской иконописи XIV-XVI веков"
Куда больше будоражит верующих другое: согласно церковному преданию, пророк Илия станет одним из "двух свидетелей" Апокалипсиса — наряду с Енохом. Перед Страшным судом он вернется на землю в телесном облике.

История праздника

Впрочем, православные убеждены, что знаменитый библейский пророк все равно помогает людям. По словам историков, почитание Илии на Руси усилилось после событий Смутного времени: 17 мая 1606-го с колокольни Ивана Великого в Москве зазвучал набат — призывали к восстанию против Лжедмитрия I. Кто зачинщик — достоверно не известно, но народная молва приписала изгнание самозванца заступничеству святого.
К слову, спустя несколько десятилетий именно в Москве зародилась традиция крестных ходов в Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места на Красной площади до древнейшего в городе храма в честь пророка.
Традиция жива и по сей день. Причем не только в столице. Аналогичные шествия устраивают практически во всех регионах. Духовенство на праздник служит в красных облачениях — это цвет мучеников и пророков. Дома верующие поют тропарь и кондак святому Илии.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПраздник День ВДВ на улице Ильинке
Праздник День ВДВ на улице Ильинке - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Праздник День ВДВ на улице Ильинке
Есть и народное почитание. В предшествующие Ильину дню четверг и пятницу прекращали полевые работы. Люди верили, что пророк повелевает громом и молниями, и очень боялись хоть как-то обидеть его — иначе нашлет грозу или, того хуже, град. Чтобы задобрить святого, крестьяне произносили заговоры. Хотя Церковь порицала такие обряды.
Критиковали священники и другой обычай — "братчины". Вся деревня на Ильин день собиралась на коллективную трапезу. Участвовали преимущественно мужчины, они же готовили угощение для праздничного стола. Заканчивалось застолье, как правило, массовыми гуляньями, хороводами, песнями и плясками.

Обычаи древние и современные

Традиция массовых гуляний 2 августа сохранилась до сих пор. Правда, повод уже другой — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Ильиным днем, конечно же, случайное, но Русская православная церковь теперь именует пророка Илию покровителем "крылатой пехоты".
Поэтому священники призывают всех причастных совершать в этот день только добрые дела, а не напиваться до упаду. "Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке — это грех винопития. И неважно, какой у тебя повод, — все равно это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не поступают. Я знаю многих офицеров и генералов, которые, кроме молока, ничего не пьют даже в праздники, занимаются спортом", — говорит духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.
В то же время существует поверье, что в Ильин день ни в коем случае нельзя работать. Священники уточняют: речь идет разве что о тяжелом физическом труде. Повседневная, рутинная деятельность вполне допустима.
CC BY-SA 3.0 IGO / NVO / Church of Elijah the Prophet in Obydensky lane, MoscowХрам Илии Пророка Обыденного в Москве
Храм Илии Пророка Обыденного в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
CC BY-SA 3.0 IGO / NVO / Church of Elijah the Prophet in Obydensky lane, Moscow
Храм Илии Пророка Обыденного в Москве
Еще одна примета: после Ильина дня нельзя купаться в водоемах. Эту фразу можно сегодня услышать даже от воцерковленных людей. А лет сто-двести назад еще бы добавили: "Иначе русалка или водяной утащит!"
Однако духовенство поясняет: это народный миф, не имеющий ничего общего с Церковью. "Плод фантазии. Но у этого суеверия, как и многих других, есть вполне рациональные основы. Дело в том, что в северных широтах в августе по ночам довольно холодно и вода быстро остывает. Поэтому в нее лучше не залезать, иначе могут быть судороги. Раньше людей об этом предупреждали священники — по сути, только они и разбирались в естествознании. То есть запрет обоснованный. Но, конечно, не для всех — в Сочи или Киеве совсем другие реалии", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Главное, по его словам, — не запреты, а умеренность. Причем не только в празднование одной из самых популярных в России церковных дат.
Священнослужители во время крестного хода в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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РелигияСправкиСочиМоскваРусская православная церковьВоздушно-десантные войска РоссииМихаил ВасильевРоссияРелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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