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В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
В столице открыта регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:17
2021-08-02T08:17
2021-08-02T09:47
политика
москва
московская городская дума
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В столице открыта регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, сообщается на сайте мэра Москвы.Помимо кандидатов в депутаты нижней палаты Федерального собрания, горожане смогут отдать голос за кандидатов в депутаты Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино.Процедура пройдет с 17 по 19 сентября.Участвовать в голосовании могут россияне старше 18 лет, зарегистрированные в Москве и обладающие активным избирательным правом.Москвичей, которые зарегистрируются онлайн, исключат из списков для голосования на участках.
https://ria.ru/20210801/vybory-1743865688.html
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политика, москва, московская городская дума, выборы в государственную думу
08:17 02.08.2021 (обновлено: 09:47 02.08.2021)
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на сентябрьские выборы