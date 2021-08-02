https://ria.ru/20210802/golosovanie-1743928318.html

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

В столице открыта регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:17

2021-08-02T08:17

2021-08-02T09:47

политика

москва

московская городская дума

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В столице открыта регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, сообщается на сайте мэра Москвы.Помимо кандидатов в депутаты нижней палаты Федерального собрания, горожане смогут отдать голос за кандидатов в депутаты Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино.Процедура пройдет с 17 по 19 сентября.Участвовать в голосовании могут россияне старше 18 лет, зарегистрированные в Москве и обладающие активным избирательным правом.Москвичей, которые зарегистрируются онлайн, исключат из списков для голосования на участках.

https://ria.ru/20210801/vybory-1743865688.html

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политика, москва, московская городская дума, выборы в государственную думу