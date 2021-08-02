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В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму
В столице открыта регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:17
2021-08-02T09:47
политика
москва
московская городская дума
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В столице открыта регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, сообщается на сайте мэра Москвы.Помимо кандидатов в депутаты нижней палаты Федерального собрания, горожане смогут отдать голос за кандидатов в депутаты Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино.Процедура пройдет с 17 по 19 сентября.Участвовать в голосовании могут россияне старше 18 лет, зарегистрированные в Москве и обладающие активным избирательным правом.Москвичей, которые зарегистрируются онлайн, исключат из списков для голосования на участках.
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политика, москва, московская городская дума, выборы в государственную думу
08:17 02.08.2021 (обновлено: 09:47 02.08.2021)
 
В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму

В Москве открылась регистрация на онлайн-голосование на сентябрьские выборы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПодача документов партией "Зелёные" для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы
Подача документов партией Зелёные для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В столице открыта регистрация на онлайн-голосование на выборы в Госдуму, сообщается на сайте мэра Москвы.
Помимо кандидатов в депутаты нижней палаты Федерального собрания, горожане смогут отдать голос за кандидатов в депутаты Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино.
Процедура пройдет с 17 по 19 сентября.
Участвовать в голосовании могут россияне старше 18 лет, зарегистрированные в Москве и обладающие активным избирательным правом.
Москвичей, которые зарегистрируются онлайн, исключат из списков для голосования на участках.
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