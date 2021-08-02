20:27 02.08.2021 (обновлено: 21:58 02.08.2021)
Парламентарии из восьми стран сделали заявление по "Северному потоку — 2"
Члены парламентов Британии, США и ЕС выпустили совместное заявление против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Председатели комитетов по международным делам парламентов США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступили против реализации газопровода "Северный поток — 2".
Законодатели, среди которых влиятельный сенатор-демократ из США Роберт Менендес, "сожалеют" о недавних решениях Вашингтона и Берлина. В июле ФРГ и Штаты опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для завершения проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие". По мнению парламентариев, эти тезисы "подразумевает" продолжение строительства магистрали.
"Мы считаем "Северный поток — 2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке. Завершение трубопровода укрепит влияние российского газа в европейских энергопоставках, подвергнет опасности национальную безопасность стран — членов ЕС и США и будет угрожать и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины", — считают они.
Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Киев, поэтому руководство упомянутых стран обязано "повысить поддержку безопасности и оборонного потенциала Украины", сказано в обращении.
Законодатели настаивают на том, что любые будущие соглашения по "Северному потоку — 2" должны включать консультации в рамках трансатлантических институтов.
"Подобная дипломатия должна проходить с учетом фундаментального принципа — противостояния российской агрессии во всех странах — членах НАТО и ЕС и учета интересов в области национальной безопасности наших партнеров в Центральной и Восточной Европе", — требуют парламентарии.
Кроме того, подписавшиеся ждут от Германии "ясных обязательств" по сокращению зависимости от российского газа.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.