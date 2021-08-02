https://ria.ru/20210802/gazoprovoz-1744072533.html

Парламентарии из восьми стран сделали заявление по "Северному потоку — 2"

Парламентарии из восьми стран сделали заявление по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.08.2021

Парламентарии из восьми стран сделали заявление по "Северному потоку — 2"

Председатели комитетов по международным делам парламентов США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступили против реализации... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:27

2021-08-02T20:27

2021-08-02T21:58

в мире

украина

литва

сша

латвия

эстония

ирландия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743173640_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_e5835373e2e9d0b0780ff37d209077b7.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Председатели комитетов по международным делам парламентов США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступили против реализации газопровода "Северный поток — 2".Законодатели, среди которых влиятельный сенатор-демократ из США Роберт Менендес, "сожалеют" о недавних решениях Вашингтона и Берлина. В июле ФРГ и Штаты опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что для завершения проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие". По мнению парламентариев, эти тезисы "подразумевает" продолжение строительства магистрали."Мы считаем "Северный поток — 2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке. Завершение трубопровода укрепит влияние российского газа в европейских энергопоставках, подвергнет опасности национальную безопасность стран — членов ЕС и США и будет угрожать и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины", — считают они.Трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Киев, поэтому руководство упомянутых стран обязано "повысить поддержку безопасности и оборонного потенциала Украины", сказано в обращении.Законодатели настаивают на том, что любые будущие соглашения по "Северному потоку — 2" должны включать консультации в рамках трансатлантических институтов.Кроме того, подписавшиеся ждут от Германии "ясных обязательств" по сокращению зависимости от российского газа."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210802/gazoprovod-1744033664.html

украина

литва

сша

латвия

эстония

ирландия

великобритания

польша

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-02T20:27 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, литва, сша, латвия, эстония, ирландия, великобритания, польша, евросоюз, газпром, роберт менендес, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия