https://ria.ru/20210802/fotovystavka-1743952383.html
Фотовыставка "Калейдоскоп Моспром" открылась в столице
Фотовыставка "Калейдоскоп Моспром" открылась в столице - РИА Новости, 02.08.2021
Фотовыставка "Калейдоскоп Моспром" открылась в столице
Фотовыставка "Калейдоскоп "Моспром", посвященная столичной промышленности, начала работать на Арбате и Школьной улице, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:42
2021-08-02T11:42
2021-08-02T11:55
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Фотовыставка "Калейдоскоп "Моспром", посвященная столичной промышленности, начала работать на Арбате и Школьной улице, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Это уже шестая выставка о московской промышленности с начала года. В этот раз мы покажем работу 40 из трех тысяч производств города крупным планом: посетители увидят процесс создания кабелей, очков, лекарственных препаратов, дверей и других столичных товаров", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.Благодаря фотовыставке, жители и гости столицы смогут увидеть как производится спортивное питание, творожный сыр "Карат", пастеризованное молоко, автомобили завода Renualt, а также "умные" электросчетчики "Росэлектроники". Фотографы департамента промышленности сделали акцент на самых ярких деталях производственных процессов предприятий.Из 40 предприятий-участников выставки 12 заводов представлены в таком городском формате впервые. Среди новичков завод нетканых материалов "Термопол", производитель оконных и дверных систем Veka Rus, предприятие по производству гофрокартона и картонных упаковок Smurfit Kappa, а также регулирующей трубопроводной арматуры "ЛГ автоматика".Департамент инвестиционной и промышленной политики с 2018 года в рамках проекта "Открой#Моспром" организовывает тематические фотовыставки на улицах столицы. Экспозиции рассказывают об истории московской промышленности, ее военных подвигах и сотрудниках, современных производствах и передовых разработках завтрашнего дня. Всего за время существования проекта было реализовано 17 фотовыставок.
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москва, александр прохоров
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Фотовыставка "Калейдоскоп "Моспром", посвященная столичной промышленности, начала работать на Арбате и Школьной улице, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Это уже шестая выставка о московской промышленности с начала года. В этот раз мы покажем работу 40 из трех тысяч производств города крупным планом: посетители увидят процесс создания кабелей, очков, лекарственных препаратов, дверей и других столичных товаров", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров
, слова которого приводятся в сообщении.
Благодаря фотовыставке, жители и гости столицы смогут увидеть как производится спортивное питание, творожный сыр "Карат", пастеризованное молоко, автомобили завода Renualt, а также "умные" электросчетчики "Росэлектроники". Фотографы департамента промышленности сделали акцент на самых ярких деталях производственных процессов предприятий.
Из 40 предприятий-участников выставки 12 заводов представлены в таком городском формате впервые. Среди новичков завод нетканых материалов "Термопол", производитель оконных и дверных систем Veka Rus, предприятие по производству гофрокартона и картонных упаковок Smurfit Kappa, а также регулирующей трубопроводной арматуры "ЛГ автоматика".
Департамент инвестиционной и промышленной политики с 2018 года в рамках проекта "Открой#Моспром" организовывает тематические фотовыставки на улицах столицы. Экспозиции рассказывают об истории московской промышленности, ее военных подвигах и сотрудниках, современных производствах и передовых разработках завтрашнего дня. Всего за время существования проекта было реализовано 17 фотовыставок.