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МИД оценил заявление главкома ВМС США о "провокациях" России в Черном море
МИД оценил заявление главкома ВМС США о "провокациях" России в Черном море - РИА Новости, 02.08.2021
МИД оценил заявление главкома ВМС США о "провокациях" России в Черном море
Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке крайне опасно и представляет собой попытку переложить ответственность за разжигание конфликта в Черном море,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:28
2021-08-02T12:26
безопасность
сша
черное море
россия
александр грушко
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке крайне опасно и представляет собой попытку переложить ответственность за разжигание конфликта в Черном море, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.Ранее адмирал Роберт Берк заявил, что Россия "провоцирует" США ударить первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.По его словам, напряженность в регионе усиливается из-за того, что США наращивают военное присутствие в непосредственной близости от российских рубежей."Где Черное море и где США?" — добавил он.Восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов, добавил Грушко.
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безопасность, сша, черное море, россия, александр грушко, военно-морские силы сша
11:28 02.08.2021 (обновлено: 12:26 02.08.2021)
 
МИД оценил заявление главкома ВМС США о "провокациях" России в Черном море

Замглавы МИД Грушко: США хотят сделать Россию ответственной за возможную эскалацию в Черном море

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Заявление командующего ВМС США в Европе и Африке крайне опасно и представляет собой попытку переложить ответственность за разжигание конфликта в Черном море, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Ранее адмирал Роберт Берк заявил, что Россия "провоцирует" США ударить первыми, но отметил, что этого не случится, если не будет провокаций. Его слова приводило издание Business Insider.

"Крайне опасное заявление. Содержит неприкрытую угрозу применения силы. Понятно, что это попытка свалить ответственность за возможную эскалацию с больной головы на здоровую", — сказал Грушко.

По его словам, напряженность в регионе усиливается из-за того, что США наращивают военное присутствие в непосредственной близости от российских рубежей.
"Где Черное море и где США?" — добавил он.
Восстановление профессиональных контактов по военной линии между Россией и странами НАТО могло бы снизить опасность военных инцидентов, добавил Грушко.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 13:48В мире
В МИД рассказали, кем "нагнетается" обстановка в Черном море
 
БезопасностьСШАЧерное мореРоссияАлександр ГрушкоВоенно-морские силы США
 
 
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