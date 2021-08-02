Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210802/dzhazovyesezony-1743989387.html
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят музыканты из США и с Кубы
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят музыканты из США и с Кубы - РИА Новости, 02.08.2021
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят музыканты из США и с Кубы
Музыканты с Кубы, из США и России выступят на VII международном фестивале "Джазовые сезоны", который состоится 21 и 22 августа в музее-заповеднике "Горки... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:38
2021-08-02T14:38
культура
джаз
сша
московская область (подмосковье)
куба
игорь бутман
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743989254_0:121:2250:1387_1920x0_80_0_0_7a7e1f6c37d7e0b022c377337649b5c9.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Музыканты с Кубы, из США и России выступят на VII международном фестивале "Джазовые сезоны", который состоится 21 и 22 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.Отмечается, что выступят вокалистка Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой, группа Leonid &amp; Friends, Оркестр им. Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова и другие. "Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Наши концерты в Горках отличаются великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!" — приводят слова художественного руководителя фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана в пресс-службе.
https://ria.ru/20210726/uchastniki-1742932305.html
сша
московская область (подмосковье)
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743989254_21:0:2021:1500_1920x0_80_0_0_bd09b1d349042716b107fd77711120fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джаз, сша, московская область (подмосковье), куба, игорь бутман, новости культуры
14:38 02.08.2021
 

На фестивале "Джазовые сезоны" выступят музыканты из США и с Кубы

CC BY-SA 3.0 / Withmany30 / Кубинский композитор и джазовый пианист Альфредо Родригес
Кубинский композитор и джазовый пианист Альфредо Родригес - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Withmany30 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Музыканты с Кубы, из США и России выступят на VII международном фестивале "Джазовые сезоны", который состоится 21 и 22 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
"Хедлайнерами фестиваля станут один из лучших джазовых пианистов современности — кубинец Альфредо Родригеса, музыканты из США — признанный гений pedal-steel-гитары Рузвельт Колье и его группа, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр", — говорится в сообщении.
Отмечается, что выступят вокалистка Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой, группа Leonid & Friends, Оркестр им. Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова и другие.
"Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Наши концерты в Горках отличаются великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!" — приводят слова художественного руководителя фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана в пресс-службе.
Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 14:57Культура
Опубликован лайн-ап 19-го сезона джаза в Крыму
 
КультураджазСШАМосковская область (Подмосковье)КубаИгорь БутманНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
14:44Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
14:43Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства
14:39Нарышкин ответил на слова европейских лидеров о "российском вмешательстве"
Лента новостейМолния