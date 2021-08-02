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На фестивале "Джазовые сезоны" выступят музыканты из США и с Кубы
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят музыканты из США и с Кубы - РИА Новости, 02.08.2021
На фестивале "Джазовые сезоны" выступят музыканты из США и с Кубы
Музыканты с Кубы, из США и России выступят на VII международном фестивале "Джазовые сезоны", который состоится 21 и 22 августа в музее-заповеднике "Горки... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:38
2021-08-02T14:38
2021-08-02T14:38
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Музыканты с Кубы, из США и России выступят на VII международном фестивале "Джазовые сезоны", который состоится 21 и 22 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.Отмечается, что выступят вокалистка Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой, группа Leonid & Friends, Оркестр им. Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова и другие. "Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Наши концерты в Горках отличаются великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!" — приводят слова художественного руководителя фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана в пресс-службе.
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джаз, сша, московская область (подмосковье), куба, игорь бутман, новости культуры
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Музыканты с Кубы, из США и России выступят на VII международном фестивале "Джазовые сезоны", который состоится 21 и 22 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
"Хедлайнерами фестиваля станут один из лучших джазовых пианистов современности — кубинец Альфредо Родригеса, музыканты из США — признанный гений pedal-steel-гитары Рузвельт Колье и его группа, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр", — говорится в сообщении.
Отмечается, что выступят вокалистка Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой, группа Leonid & Friends, Оркестр им. Г.А. Гараняна, Сергиево-Посадский муниципальный оркестр под управлением Игоря Кантюкова и другие.
"Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить суперзвезд. Наши концерты в Горках отличаются великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!" — приводят слова художественного руководителя фестиваля народного артиста России Игоря Бутмана в пресс-службе.