https://ria.ru/20210802/dtp-1744025226.html
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками - РИА Новости, 02.08.2021
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками
Рейсовый автобус столкнулся в Иркутске с двумя иномарками, пострадали два пассажира легкового автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:03
2021-08-02T16:03
2021-08-02T16:03
происшествия
иркутск
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся в Иркутске с двумя иномарками, пострадали два пассажира легкового автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В Иркутске на улице Розы Люксембург вечером в понедельник произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров."Рейсовый автобус, следовавший из Ангарска в Иркутск, допустил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилями Volkswagen Polo и Toyota Crown, следовавшей во встречном направлении. Помощь медиков понадобилась двум пассажирам Toyota", - говорится в сообщении.В автобусе на момент столкновения находились девять пассажиров, за медицинской помощью они не обращались. Прокуратура начала проверку законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке общественным транспортом.
https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками
В Иркутске два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с двумя иномарками