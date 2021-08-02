https://ria.ru/20210802/dtp-1744025226.html

В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками

В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками - РИА Новости, 02.08.2021

В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками

Рейсовый автобус столкнулся в Иркутске с двумя иномарками, пострадали два пассажира легкового автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:03

2021-08-02T16:03

2021-08-02T16:03

происшествия

иркутск

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся в Иркутске с двумя иномарками, пострадали два пассажира легкового автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В Иркутске на улице Розы Люксембург вечером в понедельник произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров."Рейсовый автобус, следовавший из Ангарска в Иркутск, допустил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилями Volkswagen Polo и Toyota Crown, следовавшей во встречном направлении. Помощь медиков понадобилась двум пассажирам Toyota", - говорится в сообщении.В автобусе на момент столкновения находились девять пассажиров, за медицинской помощью они не обращались. Прокуратура начала проверку законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке общественным транспортом.

https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)