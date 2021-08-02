Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/dtp-1744025226.html
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками - РИА Новости, 02.08.2021
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками
Рейсовый автобус столкнулся в Иркутске с двумя иномарками, пострадали два пассажира легкового автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:03
2021-08-02T16:03
происшествия
иркутск
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_118855f4eff223cb2efa66e68bfa332b.jpg
ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся в Иркутске с двумя иномарками, пострадали два пассажира легкового автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области.В Иркутске на улице Розы Люксембург вечером в понедельник произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров."Рейсовый автобус, следовавший из Ангарска в Иркутск, допустил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилями Volkswagen Polo и Toyota Crown, следовавшей во встречном направлении. Помощь медиков понадобилась двум пассажирам Toyota", - говорится в сообщении.В автобусе на момент столкновения находились девять пассажиров, за медицинской помощью они не обращались. Прокуратура начала проверку законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке общественным транспортом.
https://ria.ru/20210802/dtp-1743991010.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_992bd59f71bc33313938ead4a75af9cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутск, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:03 02.08.2021
 
В Иркутске автобус столкнулся с двумя иномарками

В Иркутске два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с двумя иномарками

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 2 авг – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся в Иркутске с двумя иномарками, пострадали два пассажира легкового автомобиля, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутске на улице Розы Люксембург вечером в понедельник произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего пассажиров.
"Рейсовый автобус, следовавший из Ангарска в Иркутск, допустил столкновение с двигающимися в попутном направлении автомобилями Volkswagen Polo и Toyota Crown, следовавшей во встречном направлении. Помощь медиков понадобилась двум пассажирам Toyota", - говорится в сообщении.
В автобусе на момент столкновения находились девять пассажиров, за медицинской помощью они не обращались. Прокуратура начала проверку законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке общественным транспортом.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 13:29
Семь человек попали в больницу после массового ДТП в Приморье
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния