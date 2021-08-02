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США должны призвать Киев к переговорам с ДНР и ЛНР, заявил Антонов

США должны призвать Киев к переговорам с ДНР и ЛНР, заявил Антонов - РИА Новости, 02.08.2021

США должны призвать Киев к переговорам с ДНР и ЛНР, заявил Антонов

США должны повлиять на Украину с тем, чтобы украинские власти вели переговоры с Донецком и Луганском, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:18

2021-08-02T19:18

2021-08-02T19:18

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США должны повлиять на Украину с тем, чтобы украинские власти вели переговоры с Донецком и Луганском, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Решения можно найти только дипломатическими путями, без пропаганды. Сейчас США могут повлиять на правительство Украины, поощряя его к диалогу по существу с представителями Донецка и Луганска, отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения и принятию конкретных, осязаемых мер в отношении автономного статуса юго-востока Украины", - заявил Антонов.По его словам, статья российского президента Владимира Путина об историческом родстве русских и украинцев произвела "большой резонанс" в Вашингтоне и стала для многих новым взглядом на отношения двух народов. При этом, по его словам, есть тенденции к "искажению картины", когда статья воспринимается как ультиматум."Мы должны признать, что многие представители администрации разделяют этот взгляд. Они игнорируют основной тезис российского лидера, что подлинный, настоящий и крепкий суверенитет Украины возможен только только в партнерстве и при хороших отношениях с Россией", - сказал Антонов.

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в мире, украина, сша, анатолий антонов, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, россия