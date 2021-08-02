США должны призвать Киев к переговорам с ДНР и ЛНР, заявил Антонов
Посол России Антонов: США должны повлиять на Киев с целью переговоров с Донецком и Луганском
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США должны повлиять на Украину с тем, чтобы украинские власти вели переговоры с Донецком и Луганском, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Вместо того чтобы работать над реализацией минских соглашений, некоторые официальные лица госдепартамента обвиняют Россию во всех проблемах на Украине и называют мою страну "агрессором". Мы не раз предупреждали администрацию, что подобные контрпродуктивные заявления ничего общего с реальностью не имеют", - сказал Антонов в интервью американскому журналу National Interest.
"Решения можно найти только дипломатическими путями, без пропаганды. Сейчас США могут повлиять на правительство Украины, поощряя его к диалогу по существу с представителями Донецка и Луганска, отводу тяжелых вооружений от линии соприкосновения и принятию конкретных, осязаемых мер в отношении автономного статуса юго-востока Украины", - заявил Антонов.
По его словам, статья российского президента Владимира Путина об историческом родстве русских и украинцев произвела "большой резонанс" в Вашингтоне и стала для многих новым взглядом на отношения двух народов. При этом, по его словам, есть тенденции к "искажению картины", когда статья воспринимается как ультиматум.
"Мы должны признать, что многие представители администрации разделяют этот взгляд. Они игнорируют основной тезис российского лидера, что подлинный, настоящий и крепкий суверенитет Украины возможен только только в партнерстве и при хороших отношениях с Россией", - сказал Антонов.