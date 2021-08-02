13:31 02.08.2021 (обновлено: 14:13 02.08.2021)
Грызлов анонсировал первую с начала пандемии очную встречу по Донбассу
Представитель России в ТКГ Грызлов: первая за полтора года очная встреча может быть в конце августа
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате, заявил постпред РФ в группе Борис Грызлов.
"В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске, в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть", - заявил Грызлов журналистам.
Он напомнил, что практически все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом – в том числе по взаимному освобождению удерживаемых лиц, по разведению сил и средств на конкретных участках, по вопросам прекращения огня – были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении. По его оценке, возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе.
"Недавно обновился состав участников контактной группы от ОБСЕ, в том числе с 1 августа начался срок полномочий нового координатора от ОБСЕ, и это – еще один фактор для возвращения в ранее принятый формат диалога", - считает Грызлов.
Он отметил также, что "ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве".
Ранее Грызлов сообщал, что на заседании 21 июля, которое проходило в режиме видеоконференции, Россия предложила провести минские переговоры в очном формате, Донбасс поддержал, представители Киева не озвучили возражений.
Из-за пандемии переговоры контактной группы с 27 марта 2020 года проходят в дистанционном формате.
При этом ранее глава делегации Украины, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую. После этого, в конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах участвовать не будет. "24 Канал" позже сообщил, что Кравчук после проведенной операции на сердце в конце июня все еще находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что может временно возглавить делегацию Киева.