https://ria.ru/20210802/donbass-1743991362.html

Грызлов анонсировал первую с начала пандемии очную встречу по Донбассу

Грызлов анонсировал первую с начала пандемии очную встречу по Донбассу - РИА Новости, 02.08.2021

Грызлов анонсировал первую с начала пандемии очную встречу по Донбассу

Очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате, заявил постпред РФ в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:31

2021-08-02T13:31

2021-08-02T14:13

борис грызлов

донбасс

ситуация в днр и лнр

в мире

киев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155882/70/1558827019_0:0:2569:1446_1920x0_80_0_0_d36ffb507ba613420265ac54ee114b90.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Очередное заседание контактной группы по Донбассу запланировано на конец августа, есть все возможности для его проведения в очном формате, заявил постпред РФ в группе Борис Грызлов."В конце августа запланировано очередное заседание контактной группы. На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске, в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть", - заявил Грызлов журналистам.Он напомнил, что практически все реальные результаты переговоров между Киевом и Донбассом – в том числе по взаимному освобождению удерживаемых лиц, по разведению сил и средств на конкретных участках, по вопросам прекращения огня – были достигнуты именно в прямом диалоге при личном общении. По его оценке, возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе."Недавно обновился состав участников контактной группы от ОБСЕ, в том числе с 1 августа начался срок полномочий нового координатора от ОБСЕ, и это – еще один фактор для возвращения в ранее принятый формат диалога", - считает Грызлов.Он отметил также, что "ответственность за конструктивное продолжение переговоров в настоящее время полностью лежит на официальном Киеве".Ранее Грызлов сообщал, что на заседании 21 июля, которое проходило в режиме видеоконференции, Россия предложила провести минские переговоры в очном формате, Донбасс поддержал, представители Киева не озвучили возражений.Из-за пандемии переговоры контактной группы с 27 марта 2020 года проходят в дистанционном формате.При этом ранее глава делегации Украины, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую. После этого, в конце июня Кравчук перенес операцию на сердце. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета он в переговорах участвовать не будет. "24 Канал" позже сообщил, что Кравчук после проведенной операции на сердце в конце июня все еще находится в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что может временно возглавить делегацию Киева.

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734487911.html

https://ria.ru/20210408/donbass-1727382838.html

https://ria.ru/20210630/kravchuk-1739283580.html

донбасс

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис грызлов, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, киев, россия