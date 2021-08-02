Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/donbass-1743938267.html
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки - РИА Новости, 02.08.2021
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:59
2021-08-02T09:59
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737963604_40:444:2892:2048_1920x0_80_0_0_38c53158f543f21efd6122a0d190d27b.jpg
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в ДНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210801/reb-1743858102.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737963604_100:355:2358:2048_1920x0_80_0_0_971a507cdb1344e312190f5e21327f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:59 02.08.2021
 
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки

Представитель ДНР в СЦКК: силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Felipe Dana
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 13:12
В ЛНР заявили о применении Украиной станций РЭБ в Донбассе
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
14:44Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
14:43Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства
14:39Нарышкин ответил на слова европейских лидеров о "российском вмешательстве"
14:36США расширят программу приема афганцев
14:36В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
Лента новостейМолния