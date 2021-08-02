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В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки - РИА Новости, 02.08.2021
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:59
2021-08-02T09:59
2021-08-02T09:59
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В воскресенье в ДНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210801/reb-1743858102.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия силовиками за сутки
Представитель ДНР в СЦКК: силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки