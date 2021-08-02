https://ria.ru/20210802/belorussiya-1744018821.html

Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ

Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ - РИА Новости, 02.08.2021

Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ

Белорусский союз журналистов заявил, что замораживает участие в международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает контакты с ее структурами, среди... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:31

2021-08-02T15:31

2021-08-02T15:50

белоруссия

международная федерация журналистов

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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Белорусский союз журналистов заявил, что замораживает участие в международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает контакты с ее структурами, среди причин такого решения - грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии и профессионального медиасообщества."Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ. Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов, Комитетом по этике и представителями всех областных объединений БСЖ", - говорится в сообщении союза, которое размещено в понедельник в его Telegram-канале.В союзе отметили, что основными причинами приостановки контактов являются "систематическое игнорирование чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов; отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод, грубое политическое вмешательство в дела Беларуси и профессионального медиасообщества".Кроме того, в Белорусском союзе журналистов считают, что чиновники МФЖ проводят "явно ангажированную и неконструктивную политику" и регулярно отступают от собственных базовых стандартов и положений конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов.Между тем в Белорусском союзе журналистов указали, что могут вернуться к вопросу возобновления отношений с МФЖ в случае возвращения ее чиновников "к стандартам конституции МФЖ и Новой Глобальной Хартии этики журналистов".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он также говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210730/terakty-1743631897.html

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733622643.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, международная федерация журналистов