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Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ - РИА Новости, 02.08.2021
Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
Белорусский союз журналистов заявил, что замораживает участие в международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает контакты с ее структурами, среди... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:31
2021-08-02T15:31
2021-08-02T15:50
белоруссия
международная федерация журналистов
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МИНСК, 2 авг - РИА Новости. Белорусский союз журналистов заявил, что замораживает участие в международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает контакты с ее структурами, среди причин такого решения - грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии и профессионального медиасообщества."Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ. Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов, Комитетом по этике и представителями всех областных объединений БСЖ", - говорится в сообщении союза, которое размещено в понедельник в его Telegram-канале.В союзе отметили, что основными причинами приостановки контактов являются "систематическое игнорирование чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов; отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод, грубое политическое вмешательство в дела Беларуси и профессионального медиасообщества".Кроме того, в Белорусском союзе журналистов считают, что чиновники МФЖ проводят "явно ангажированную и неконструктивную политику" и регулярно отступают от собственных базовых стандартов и положений конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов.Между тем в Белорусском союзе журналистов указали, что могут вернуться к вопросу возобновления отношений с МФЖ в случае возвращения ее чиновников "к стандартам конституции МФЖ и Новой Глобальной Хартии этики журналистов".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он также говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
https://ria.ru/20210730/terakty-1743631897.html
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белоруссия, международная федерация журналистов
15:31 02.08.2021 (обновлено: 15:50 02.08.2021)
Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
Белорусский союз журналистов приостановил участие в Международной федерации журналистов
МИНСК, 2 авг - РИА Новости.
Белорусский союз журналистов заявил, что замораживает участие в международной федерации журналистов (МФЖ) и приостанавливает контакты с ее структурами, среди причин такого решения - грубое политическое вмешательство в дела Белоруссии
и профессионального медиасообщества.
"Белорусский союз журналистов замораживает свое участие в Международной федерации журналистов
и приостанавливает свое взаимодействие с исполнительными структурами МФЖ. Данное решение принято единогласно секретариатом Союза журналистов, Комитетом по этике и представителями всех областных объединений БСЖ", - говорится в сообщении союза, которое размещено в понедельник в его Telegram-канале
.
В союзе отметили, что основными причинами приостановки контактов являются "систематическое игнорирование чиновниками МФЖ позиции и аргументов Белорусского союза журналистов; отсутствие солидарности с белорусскими журналистами при нарушении иностранными государствами и НПО их базовых прав и свобод, грубое политическое вмешательство в дела Беларуси и профессионального медиасообщества".
Кроме того, в Белорусском союзе журналистов считают, что чиновники МФЖ проводят "явно ангажированную и неконструктивную политику" и регулярно отступают от собственных базовых стандартов и положений конституции МФЖ и Глобальной хартии этики журналистов.
"Мы сожалеем об утрате доверия к действующим исполнительным структурам МФЖ со стороны нашего союза и шире журналистского сообщества Беларуси. Мы серьезно обеспокоены непоследовательной и конфронтационной политикой, которую проводят чиновники МФЖ. Считаем такую политику разрушительной для Федерации и глобальной солидарности журналистов", - говорится в заявлении.
Между тем в Белорусском союзе журналистов указали, что могут вернуться к вопросу возобновления отношений с МФЖ в случае возвращения ее чиновников "к стандартам конституции МФЖ и Новой Глобальной Хартии этики журналистов".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые на первоначальном этапе были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Он также говорил, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".