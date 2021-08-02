https://ria.ru/20210802/avtomobil-1743914810.html
Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике - РИА Новости, 02.08.2021
Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
Хотя сейчас большей популярностью пользуются машины с автоматической коробкой передач, они не вытеснили полностью автомобили с традиционными механическими... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T03:14
2021-08-02T03:14
2021-08-02T12:16
общество
авто
россия
егор васильев
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Хотя сейчас большей популярностью пользуются машины с автоматической коробкой передач, они не вытеснили полностью автомобили с традиционными механическими коробками. Первые проще в управлении, а вторые требуют знания нюансов, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев."Часто водители, например при попытке динамичного разгона, совершают ошибки, которые существенно сокращают ресурс этого дорогого агрегата. Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы", — отмечает специалист.По его словам, одна из ошибок, которую совершают водители, связана с попытками максимально динамичного разгона, когда "выкручивают мотор практически до отсечки, а затем резко и рывком переключаются на повышенную передачу".Васильев предупреждает, что такой способ вождения изнашивает коробку. Еще одну ошибку допускают любители, когда постоянно держат руку на рычаге переключения передач. Также нельзя переключаться сразу через несколько передач на пониженную, поскольку такие действия могут повредить не только коробку перемены передач, но и "перекрут мотора с тяжелыми и, что самое главное, дорогими последствиями". Еще одна ошибка — использование до последнего повышенной передачи.
https://ria.ru/20210615/avtomat-1737014021.html
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общество, авто, россия, егор васильев
03:14 02.08.2021 (обновлено: 12:16 02.08.2021)
Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
Автомобильный эксперт Васильев перечислил основные ошибки при езде на механике
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ.
Хотя сейчас большей популярностью пользуются машины с автоматической коробкой передач, они не вытеснили полностью автомобили с традиционными механическими коробками. Первые проще в управлении, а вторые требуют знания нюансов, рассказывает агентству "Прайм"
автомобильный эксперт Егор Васильев
.
"Часто водители, например при попытке динамичного разгона, совершают ошибки, которые существенно сокращают ресурс этого дорогого агрегата. Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы", — отмечает специалист.
По его словам, одна из ошибок, которую совершают водители, связана с попытками максимально динамичного разгона, когда "выкручивают мотор практически до отсечки, а затем резко и рывком переключаются на повышенную передачу".
Васильев предупреждает, что такой способ вождения изнашивает коробку. Еще одну ошибку допускают любители, когда постоянно держат руку на рычаге переключения передач. Также нельзя переключаться сразу через несколько передач на пониженную, поскольку такие действия могут повредить не только коробку перемены передач, но и "перекрут мотора с тяжелыми и, что самое главное, дорогими последствиями". Еще одна ошибка — использование до последнего повышенной передачи.