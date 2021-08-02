https://ria.ru/20210802/avstraliya-1743945792.html
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах - РИА Новости, 02.08.2021
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах
Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:39
2021-08-02T10:39
2021-08-02T10:39
распространение коронавируса
в мире
австралия
южная австралия
google
youtube
astrazeneca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg
ТОКИО, 2 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после публикации его мнения против вакцин от COVID-19, сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC.По его данным, натуропат Вэйн Либелт опубликовал в газете Adelaide Hills Herald статью, в которой назвал "неэффективными" и "ненужными" вакцины Pfizer и AstraZeneca в ситуации с COVID-19.Хотя натуропаты в Австралии не должны получать регистрацию, власти запретили Либелту лечить людей на 12 недель за "попытки отговорить пациентов от медицинской помощи".Ранее телеканал Sky News Australia был временно заблокирован принадлежащей Google платформой YouTube за ролики с мнением, с которым не согласен интернет-гигант.В частности, видеоролики телеканала включали дебаты, участники которых выразили сомнение в эффективности масок и правомочности локдаунов в борьбе против распространения коронавируса.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743916767.html
австралия
южная австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3c56071e186b804360a5151b943a4db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, южная австралия, google, youtube, astrazeneca
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах Pfizer и AstraZeneca