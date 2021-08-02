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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210802/avstraliya-1743945792.html
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах - РИА Новости, 02.08.2021
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах
Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:39
2021-08-02T10:39
распространение коронавируса
в мире
австралия
южная австралия
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ТОКИО, 2 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после публикации его мнения против вакцин от COVID-19, сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC.По его данным, натуропат Вэйн Либелт опубликовал в газете Adelaide Hills Herald статью, в которой назвал "неэффективными" и "ненужными" вакцины Pfizer и AstraZeneca в ситуации с COVID-19.Хотя натуропаты в Австралии не должны получать регистрацию, власти запретили Либелту лечить людей на 12 недель за "попытки отговорить пациентов от медицинской помощи".Ранее телеканал Sky News Australia был временно заблокирован принадлежащей Google платформой YouTube за ролики с мнением, с которым не согласен интернет-гигант.В частности, видеоролики телеканала включали дебаты, участники которых выразили сомнение в эффективности масок и правомочности локдаунов в борьбе против распространения коронавируса.
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в мире, австралия, южная австралия, google, youtube, astrazeneca
10:39 02.08.2021
 
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах

В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах Pfizer и AstraZeneca

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТОКИО, 2 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после публикации его мнения против вакцин от COVID-19, сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC.
По его данным, натуропат Вэйн Либелт опубликовал в газете Adelaide Hills Herald статью, в которой назвал "неэффективными" и "ненужными" вакцины Pfizer и AstraZeneca в ситуации с COVID-19.
Хотя натуропаты в Австралии не должны получать регистрацию, власти запретили Либелту лечить людей на 12 недель за "попытки отговорить пациентов от медицинской помощи".
Ранее телеканал Sky News Australia был временно заблокирован принадлежащей Google платформой YouTube за ролики с мнением, с которым не согласен интернет-гигант.
В частности, видеоролики телеканала включали дебаты, участники которых выразили сомнение в эффективности масок и правомочности локдаунов в борьбе против распространения коронавируса.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
 
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