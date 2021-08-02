https://ria.ru/20210802/avstraliya-1743945792.html

В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах

В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах - РИА Новости, 02.08.2021

В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах

Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:39

2021-08-02T10:39

2021-08-02T10:39

распространение коронавируса

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ТОКИО, 2 авг - РИА Новости. Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему природными средствами - заниматься медицинской практикой после публикации его мнения против вакцин от COVID-19, сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC.По его данным, натуропат Вэйн Либелт опубликовал в газете Adelaide Hills Herald статью, в которой назвал "неэффективными" и "ненужными" вакцины Pfizer и AstraZeneca в ситуации с COVID-19.Хотя натуропаты в Австралии не должны получать регистрацию, власти запретили Либелту лечить людей на 12 недель за "попытки отговорить пациентов от медицинской помощи".Ранее телеканал Sky News Australia был временно заблокирован принадлежащей Google платформой YouTube за ролики с мнением, с которым не согласен интернет-гигант.В частности, видеоролики телеканала включали дебаты, участники которых выразили сомнение в эффективности масок и правомочности локдаунов в борьбе против распространения коронавируса.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743916767.html

австралия

южная австралия

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в мире, австралия, южная австралия, google, youtube, astrazeneca