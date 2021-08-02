https://ria.ru/20210802/armeniya-1744008518.html
Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства
Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства - РИА Новости, 02.08.2021
Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства
Премьер Армении Никол Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну кандидатуры четырех членов правительства, передает Sputnik Армения, ссылаясь на... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:43
2021-08-02T14:43
2021-08-02T14:43
в мире
армен саркисян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 2 авг - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну кандидатуры четырех членов правительства, передает Sputnik Армения, ссылаясь на администрацию армянского лидера.Пашинян, исполнявший обязанности главы правительства, в понедельник был назначен Саркисяном на пост премьера страны."Пашинян предложил президенту Армену Саркисяну назначить на пост министра обороны Аршака Карапетяна, вице-премьера - и.о. министра территориального развития и инфраструктур Сурена Папикяна, переназначить и.о. министра окружающей среды Романоса Петросяна и министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна", - говорится в сообщении.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
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в мире, армен саркисян, никол пашинян
Пашинян предложил президенту кандидатуры четырех членов правительства
Премьер Армении Пашинян предложил президенту Саркисяну кандидатуры четырех членов правительства