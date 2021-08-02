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Армянская оппозиция выдвинет Сагателяна на пост вице-спикера парламента
Армянская оппозиция выдвинет Сагателяна на пост вице-спикера парламента - РИА Новости, 02.08.2021
Армянская оппозиция выдвинет Сагателяна на пост вице-спикера парламента
Депутат от блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что будет... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:44
2021-08-02T11:44
в мире
армения
серж саргсян
роберт кочарян
никол пашинян
дашнакцутюн
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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Депутат от блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что будет выдвинут на пост вице-спикера парламента от оппозиции, передает Sputnik Армения."Сагателян подтвердил в беседе с журналистами, что его выдвинут на пост вице-спикера", - сообщает агентство.Ранее оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" приняли решение выдвинуть единого кандидата&nbsp;на пост заместителя председателя парламента Армении.Согласно армянскому законодательству, один из трех вице-спикеров парламента должен быть представителем оппозиции.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения &gt;&gt;
https://ria.ru/20210802/pashinyan-1743956440.html
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в мире, армения, серж саргсян, роберт кочарян, никол пашинян, дашнакцутюн
11:44 02.08.2021
 
Армянская оппозиция выдвинет Сагателяна на пост вице-спикера парламента

В Армении на пост вице-спикера от оппозиции выдвинут депутата от блока "Армения" Ишхана Сагателяна

CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 / Зданием армянского парламента в Ереване
Зданием армянского парламента в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 /
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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Депутат от блока "Армения", возглавляемого экс-президентом страны Робертом Кочаряном, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что будет выдвинут на пост вице-спикера парламента от оппозиции, передает Sputnik Армения.
"Сагателян подтвердил в беседе с журналистами, что его выдвинут на пост вице-спикера", - сообщает агентство.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
11:27
Пашиняна назначили премьер-министром Армении
Ранее оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" приняли решение выдвинуть единого кандидата на пост заместителя председателя парламента Армении.
Согласно армянскому законодательству, один из трех вице-спикеров парламента должен быть представителем оппозиции.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
Внеочередное заседание по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
09:14
В Армении началось первое заседание нового парламента
 
В миреАрменияСерж СаргсянРоберт КочарянНикол ПашинянДашнакцутюн
 
 
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