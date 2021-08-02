Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/arest-1744069008.html
Топ-менеджера Merlion Левина отправили под домашний арест
Топ-менеджера Merlion Левина отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.08.2021
Топ-менеджера Merlion Левина отправили под домашний арест
Мосгорсуд в понедельник перевел под домашний арест топ-менеджера IT-компании Merlion Бориса Левина, обвиняемого в покушении на убийство экс-гендиректора,... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:03
2021-08-02T20:03
происшествия
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник перевел под домашний арест топ-менеджера IT-компании Merlion Бориса Левина, обвиняемого в покушении на убийство экс-гендиректора, сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Дербышев."В апелляционной инстанции Московского городского суда сегодня состоялось заседание, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов Бориса Левина... Суд удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения на домашний арест до 6 августа 2021 года",- сказал собеседник агентства.По версии СК РФ, через Левина акционеры заказали покушение на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Как писал "Коммерсант", в начале сентября 2015 дом Симоненко подожгли. Однако он не пострадал, так как ночевал с семьей в соседнем еще недостроенном здании, а его брат успел потушить огонь. После инцидента Симоненко написал заявление в полицию, СК и прокуратуру, но тогда уголовное дело не стали возбуждать, а материалы "были утеряны".Защита считает, что уголовное дело было незаконно возбуждено по факту покушения на убийство бывшего сотрудника Merlion Вячеслава Симоненко в сентябре 2015 года."В результате этого "поджога" никто не пострадал. Не пострадало и само дачное строение. Спустя почти шесть лет и за полтора года следствия подтверждающих факт поджога официальных документов и иных доказательств предоставлено не было", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что назначенная следствием 12 мая 2021 года судебная пожарно-техническая экспертиза не состоялась, так как в материалах уголовного дела нет достоверных доказательств того, что факт пожара имел место.
https://realty.ria.ru/20210405/sizo-1604288608.html
https://ria.ru/20210722/vzyatka-1742401715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), россия
20:03 02.08.2021
 
Топ-менеджера Merlion Левина отправили под домашний арест

Суд отправил топ-менеджера Merlion Левина под домашний арест по делу о покушении на убийство

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник перевел под домашний арест топ-менеджера IT-компании Merlion Бориса Левина, обвиняемого в покушении на убийство экс-гендиректора, сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Дербышев.
"В апелляционной инстанции Московского городского суда сегодня состоялось заседание, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов Бориса Левина... Суд удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения на домашний арест до 6 августа 2021 года",- сказал собеседник агентства.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 14:23
Совладельцев компании Merlion и девелопера Tekta Group выпустили из СИЗО
По версии СК РФ, через Левина акционеры заказали покушение на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Как писал "Коммерсант", в начале сентября 2015 дом Симоненко подожгли. Однако он не пострадал, так как ночевал с семьей в соседнем еще недостроенном здании, а его брат успел потушить огонь. После инцидента Симоненко написал заявление в полицию, СК и прокуратуру, но тогда уголовное дело не стали возбуждать, а материалы "были утеряны".
Защита считает, что уголовное дело было незаконно возбуждено по факту покушения на убийство бывшего сотрудника Merlion Вячеслава Симоненко в сентябре 2015 года.
"В результате этого "поджога" никто не пострадал. Не пострадало и само дачное строение. Спустя почти шесть лет и за полтора года следствия подтверждающих факт поджога официальных документов и иных доказательств предоставлено не было", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что назначенная следствием 12 мая 2021 года судебная пожарно-техническая экспертиза не состоялась, так как в материалах уголовного дела нет достоверных доказательств того, что факт пожара имел место.
Управляющий ОПФР по Челябинской области Виктор Чернобровин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 16:39
Руководителя челябинского отделения ПФР задержали по подозрению во взятке
 
ПроисшествияМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния