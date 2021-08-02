https://ria.ru/20210802/arest-1744069008.html

Топ-менеджера Merlion Левина отправили под домашний арест

Топ-менеджера Merlion Левина отправили под домашний арест - РИА Новости, 02.08.2021

Топ-менеджера Merlion Левина отправили под домашний арест

Мосгорсуд в понедельник перевел под домашний арест топ-менеджера IT-компании Merlion Бориса Левина, обвиняемого в покушении на убийство экс-гендиректора,... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:03

2021-08-02T20:03

2021-08-02T20:03

происшествия

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник перевел под домашний арест топ-менеджера IT-компании Merlion Бориса Левина, обвиняемого в покушении на убийство экс-гендиректора, сообщил РИА Новости адвокат Вячеслав Дербышев."В апелляционной инстанции Московского городского суда сегодня состоялось заседание, в рамках которого рассматривалась апелляционная жалоба адвокатов Бориса Левина... Суд удовлетворил жалобу защиты и изменил меру пресечения на домашний арест до 6 августа 2021 года",- сказал собеседник агентства.По версии СК РФ, через Левина акционеры заказали покушение на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, которому якобы были должны 4,5 миллиона долларов. Как писал "Коммерсант", в начале сентября 2015 дом Симоненко подожгли. Однако он не пострадал, так как ночевал с семьей в соседнем еще недостроенном здании, а его брат успел потушить огонь. После инцидента Симоненко написал заявление в полицию, СК и прокуратуру, но тогда уголовное дело не стали возбуждать, а материалы "были утеряны".Защита считает, что уголовное дело было незаконно возбуждено по факту покушения на убийство бывшего сотрудника Merlion Вячеслава Симоненко в сентябре 2015 года."В результате этого "поджога" никто не пострадал. Не пострадало и само дачное строение. Спустя почти шесть лет и за полтора года следствия подтверждающих факт поджога официальных документов и иных доказательств предоставлено не было", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что назначенная следствием 12 мая 2021 года судебная пожарно-техническая экспертиза не состоялась, так как в материалах уголовного дела нет достоверных доказательств того, что факт пожара имел место.

https://realty.ria.ru/20210405/sizo-1604288608.html

https://ria.ru/20210722/vzyatka-1742401715.html

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происшествия, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), россия