https://ria.ru/20210802/afganistan-1744006823.html

США расширят программу приема афганцев

США расширят программу приема афганцев - РИА Новости, 02.08.2021

США расширят программу приема афганцев

США расширят программу приема помогавших американцам афганцев на фоне возросшей угрозы со стороны радикального движения "Талибан"*, разрешение на переезд в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:36

2021-08-02T14:36

2021-08-02T14:36

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талибан

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США расширят программу приема помогавших американцам афганцев на фоне возросшей угрозы со стороны радикального движения "Талибан"*, разрешение на переезд в Штаты получат тысячи человек, говорится в заявлении госдепартамента."На фоне роста насилия со стороны "Талибана"* правительство США работает с тем, чтобы дать некоторым афганцам, включая тех, кто работал с США, возможность переехать в США в качестве беженцев. Это расширит возможности для переезда в США на постоянную основу для многих тысяч афганцев и их ближайших родственников", - заявили в госдепе.Как следует из сообщения, данная программа P-2 распространяется на афганцев, которые на родине могут быть в опасности из-за связи с США, но не соответствуют требованиям для получения специальной иммиграционной визы.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210802/talib-1743949343.html

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html

сша

доха

афганистан

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в мире, сша, талибан, доха, афганистан