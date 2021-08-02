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США расширят программу приема афганцев
США расширят программу приема афганцев - РИА Новости, 02.08.2021
США расширят программу приема афганцев
США расширят программу приема помогавших американцам афганцев на фоне возросшей угрозы со стороны радикального движения "Талибан"*, разрешение на переезд в... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:36
2021-08-02T14:36
в мире
сша
талибан
доха
афганистан
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США расширят программу приема помогавших американцам афганцев на фоне возросшей угрозы со стороны радикального движения "Талибан"*, разрешение на переезд в Штаты получат тысячи человек, говорится в заявлении госдепартамента."На фоне роста насилия со стороны "Талибана"* правительство США работает с тем, чтобы дать некоторым афганцам, включая тех, кто работал с США, возможность переехать в США в качестве беженцев. Это расширит возможности для переезда в США на постоянную основу для многих тысяч афганцев и их ближайших родственников", - заявили в госдепе.Как следует из сообщения, данная программа P-2 распространяется на афганцев, которые на родине могут быть в опасности из-за связи с США, но не соответствуют требованиям для получения специальной иммиграционной визы.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210802/talib-1743949343.html
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html
сша
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в мире, сша, талибан, доха, афганистан
14:36 02.08.2021
 
США расширят программу приема афганцев

США расширят программу приема афганцев, разрешение переехать получат тысячи человек

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкСотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле
Сотрудники национальной полиции Афганистана на контрольно-пропускном пункте в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США расширят программу приема помогавших американцам афганцев на фоне возросшей угрозы со стороны радикального движения "Талибан"*, разрешение на переезд в Штаты получат тысячи человек, говорится в заявлении госдепартамента.
"На фоне роста насилия со стороны "Талибана"* правительство США работает с тем, чтобы дать некоторым афганцам, включая тех, кто работал с США, возможность переехать в США в качестве беженцев. Это расширит возможности для переезда в США на постоянную основу для многих тысяч афганцев и их ближайших родственников", - заявили в госдепе.
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
10:58
Президент Афганистана заявил, что талибы стали более жестокими
Как следует из сообщения, данная программа P-2 распространяется на афганцев, которые на родине могут быть в опасности из-за связи с США, но не соответствуют требованиям для получения специальной иммиграционной визы.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Бывшие моджахеды на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
 
В миреСШАТалибанДохаАфганистан
 
 
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