https://ria.ru/20210802/afganistan-1743996228.html

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"* - РИА Новости, 02.08.2021

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*

За прошлые сутки афганские силовики ликвидировали 455 боевиков радикального движения "Талибан"*, 232 ранены, сообщило Минобороны исламской республики. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:52

2021-08-02T13:52

2021-08-02T14:29

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За прошлые сутки афганские силовики ликвидировали 455 боевиков радикального движения "Талибан"*, 232 ранены, сообщило Минобороны исламской республики.Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 15 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате, Бадгисе, Гильменде, Нимрузе.В свою очередь, талибы заявили, что в Парване и Нангархаре убиты и ранены несколько афганских военных.Кроме того, ранее представитель афганского Минобороны Фавад Аман отметил, что в результате авиаудара США в городе Лашкаргах погибли семь боевиков, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов.В республике идет противостояние правительственных сил с радикальным движением, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-02T13:52 true PT0M58S

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в мире, талибан, афганистан, доха, мид афганистана, замир кабулов, парван, россия