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Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"* - РИА Новости, 02.08.2021
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*
За прошлые сутки афганские силовики ликвидировали 455 боевиков радикального движения "Талибан"*, 232 ранены, сообщило Минобороны исламской республики. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:52
2021-08-02T14:29
в мире
талибан
афганистан
доха
мид афганистана
замир кабулов
парван
россия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За прошлые сутки афганские силовики ликвидировали 455 боевиков радикального движения "Талибан"*, 232 ранены, сообщило Минобороны исламской республики.Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 15 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате, Бадгисе, Гильменде, Нимрузе.В свою очередь, талибы заявили, что в Парване и Нангархаре убиты и ранены несколько афганских военных.Кроме того, ранее представитель афганского Минобороны Фавад Аман отметил, что в результате авиаудара США в городе Лашкаргах погибли семь боевиков, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов.В республике идет противостояние правительственных сил с радикальным движением, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.* Террористическая организация, запрещенная в России
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афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, доха, мид афганистана, замир кабулов, парван, россия
13:52 02.08.2021 (обновлено: 14:29 02.08.2021)
 
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации 455 боевиков "Талибана"*

Минобороны Афганистана: военные ликвидировали 455 боевиков "Талибана"* за сутки

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. За прошлые сутки афганские силовики ликвидировали 455 боевиков радикального движения "Талибан"*, 232 ранены, сообщило Минобороны исламской республики.
Вооруженные силы Афганистана проводили операции в 15 провинциях, в том числе в Кандагаре, Герате, Бадгисе, Гильменде, Нимрузе.
В свою очередь, талибы заявили, что в Парване и Нангархаре убиты и ранены несколько афганских военных.
Кроме того, ранее представитель афганского Минобороны Фавад Аман отметил, что в результате авиаудара США в городе Лашкаргах погибли семь боевиков, уничтожено большое количество оружия и боеприпасов.
Бывшие моджахеды на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
03:38
Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
В республике идет противостояние правительственных сил с радикальным движением, которое овладело значительными территориями в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода американских войск из страны.
Как ранее отмечал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, талибы готовы к политическому компромиссу, а их верхушка "наелась войны". В МИД Афганистана не согласились с этим заявлением и подчеркнули, что после подписания соглашения в Дохе боевики последовательно нарушали положения документа, в частности, обязательство сократить масштабы насилия.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреТалибанАфганистанДохаМИД АфганистанаЗамир КабуловПарванРоссия
 
 
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