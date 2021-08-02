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Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло
Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло - РИА Новости, 02.08.2021
Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло
Время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло, заявило радикальное движение "Талибан"*. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:32
2021-08-02T12:26
в мире
сша
талибан
доха
афганистан
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло, заявило радикальное движение "Талибан"*.Ранее глава страны во время выступления в парламенте заявил, что талибы стали более жестокими, чем раньше. По его мнению, боевики не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока "на поле боя" не поменяется ситуация."Речь Ашрафа Гани — это бессмыслица, попытка контролировать собственные страхи и плачевную ситуацию &lt;...&gt; объявления войны, обвинения и ложь не продлят жизнь Гани", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до конца этого лета закончить вывод войск из страны.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, доха, афганистан
11:32 02.08.2021 (обновлено: 12:26 02.08.2021)
 
Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло

Радикальное движение "Талибан"*: время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло

© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВстреча Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко и Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани Ахмадзая
Встреча Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко и Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани Ахмадзая
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло, заявило радикальное движение "Талибан"*.
Ранее глава страны во время выступления в парламенте заявил, что талибы стали более жестокими, чем раньше.
По его мнению, боевики не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока "на поле боя" не поменяется ситуация.
"Речь Ашрафа Гани — это бессмыслица, попытка контролировать собственные страхи и плачевную ситуацию <...> объявления войны, обвинения и ложь не продлят жизнь Гани", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до конца этого лета закончить вывод войск из страны.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСШАТалибанДохаАфганистан
 
 
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