11:32 02.08.2021 (обновлено: 12:26 02.08.2021)
Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло
Радикальное движение "Талибан"*: время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВстреча Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко и Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани Ахмадзая
© Фотохост-агентство
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло, заявило радикальное движение "Талибан"*.
Ранее глава страны во время выступления в парламенте заявил, что талибы стали более жестокими, чем раньше.
По его мнению, боевики не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока "на поле боя" не поменяется ситуация.
"Речь Ашрафа Гани — это бессмыслица, попытка контролировать собственные страхи и плачевную ситуацию <...> объявления войны, обвинения и ложь не продлят жизнь Гани", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.
#Reaction— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 2, 2021
Speech by @ashrafghani is nonsense, an attempt to control his fears & dire situation.
Nation has decided to pursue & bring national traitors to justice.
Declarations of war, accusations & lies cannot prolong Ghani's life, his time has run-out, God willing.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до конца этого лета закончить вывод войск из страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.