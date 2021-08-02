https://ria.ru/20210802/afganistan-1743958031.html

Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло

Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло - РИА Новости, 02.08.2021

Талибы заявили, что время президента Афганистана Гани истекло

Время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло, заявило радикальное движение "Талибан"*. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:32

2021-08-02T11:32

2021-08-02T12:26

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Время президента Афганистана Ашрафа Гани истекло, заявило радикальное движение "Талибан"*.Ранее глава страны во время выступления в парламенте заявил, что талибы стали более жестокими, чем раньше. По его мнению, боевики не будут демонстрировать стремление к миру и возвращаться за стол переговоров до тех пор, пока "на поле боя" не поменяется ситуация."Речь Ашрафа Гани — это бессмыслица, попытка контролировать собственные страхи и плачевную ситуацию <...> объявления войны, обвинения и ложь не продлят жизнь Гани", — написал в Twitter представитель движения Забиулла Муджахед.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до конца этого лета закончить вывод войск из страны.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743939969.html

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в мире, сша, талибан, доха, афганистан