https://ria.ru/20210802/afganistan-1743942026.html

Поддержка талибов Пакистаном бесспорна, считает советник главы Афганистана

Поддержка талибов Пакистаном бесспорна, считает советник главы Афганистана - РИА Новости, 02.08.2021

Поддержка талибов Пакистаном бесспорна, считает советник главы Афганистана

Поддержка движения "Талибан"* Пакистаном бесспорна, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:21

2021-08-02T10:21

2021-08-02T10:21

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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Поддержка движения "Талибан"* Пакистаном бесспорна, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари."Я считаю, что их поддержка настолько бесспорна, что даже отвечать не имеет смысла. Никто в мире в этом не может усомниться", - ответил Шинвари на вопрос о том, получают ли талибы поддержку от Пакистана.По его словам, говорить о "продвижении" талибов в некоторых районах Афганистана некорректно. "Это незаконный захват", - заявил Шинвари.По данным СМИ, боевики движения "Талибан"* продвинулись к центральным районам города Герат, административного центра одноименной провинции на западе Афганистана. Согласно сообщениям, из 17 уездов провинции Герат под контролем правительственных сил находится только один, под названием Гузара. Бои с талибами идут в городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, крупнейшей по площади.Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в апреле заявил о необходимости обращения с "Талибаном" как с партнером для урегулирования в Афганистане.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743939969.html

https://ria.ru/20210716/pakistan-1741478568.html

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в мире, сша, талибан, афганистан