https://ria.ru/20210802/afganistan-1743941516.html

В Афганистане рассказали о вакцинации в контролируемых талибами регионах

В Афганистане рассказали о вакцинации в контролируемых талибами регионах - РИА Новости, 02.08.2021

В Афганистане рассказали о вакцинации в контролируемых талибами регионах

Афганские власти готовы провести вакцинацию от коронавируса населения, проживающего в контролируемых движением "Талибан"* регионах страны, заявил в интервью РИА РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:16

2021-08-02T10:16

2021-08-02T10:16

распространение коронавируса

в мире

талибан

коронавирус covid-19

обострение ситуации в афганистане

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КАБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Афганские власти готовы провести вакцинацию от коронавируса населения, проживающего в контролируемых движением "Талибан"* регионах страны, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари."Что касается территорий, подконтрольных талибам, то минздрав официально заявил, что в вопросе предоставления медицинской помощи это ведомство абсолютно беспристрастно. Если талибы создадут необходимые предпосылки и условия, то специальные команды будут направлены в эти области для вакцинации населения. Так как талибы - вооруженная группировка, то вопроса о медицинских услугах с ними не стоит", - заявил он.На вопрос о том, готово ли правительство Афганистана содействовать поставкам гуманитарной помощи, в том числе в рамках борьбы с коронавирусом, на захваченные талибами территории, Шинвари ответил: "Да, абсолютно".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, коронавирус covid-19, обострение ситуации в афганистане