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В Афганистане рассказали о вакцинации в контролируемых талибами регионах
В Афганистане рассказали о вакцинации в контролируемых талибами регионах - РИА Новости, 02.08.2021
В Афганистане рассказали о вакцинации в контролируемых талибами регионах
Афганские власти готовы провести вакцинацию от коронавируса населения, проживающего в контролируемых движением "Талибан"* регионах страны, заявил в интервью РИА РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:16
2021-08-02T10:16
распространение коронавируса
в мире
талибан
коронавирус covid-19
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Афганские власти готовы провести вакцинацию от коронавируса населения, проживающего в контролируемых движением "Талибан"* регионах страны, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари."Что касается территорий, подконтрольных талибам, то минздрав официально заявил, что в вопросе предоставления медицинской помощи это ведомство абсолютно беспристрастно. Если талибы создадут необходимые предпосылки и условия, то специальные команды будут направлены в эти области для вакцинации населения. Так как талибы - вооруженная группировка, то вопроса о медицинских услугах с ними не стоит", - заявил он.На вопрос о том, готово ли правительство Афганистана содействовать поставкам гуманитарной помощи, в том числе в рамках борьбы с коронавирусом, на захваченные талибами территории, Шинвари ответил: "Да, абсолютно".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, коронавирус covid-19, обострение ситуации в афганистане
10:16 02.08.2021
 
В Афганистане рассказали о вакцинации в контролируемых талибами регионах

Советник главы Афганистана: власти готовы вакцинировать население в контролируемых талибами регионах

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на посту возле авиабазы Баграм
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на посту возле авиабазы Баграм - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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КАБУЛ, 2 авг – РИА Новости. Афганские власти готовы провести вакцинацию от коронавируса населения, проживающего в контролируемых движением "Талибан"* регионах страны, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари.
"Что касается территорий, подконтрольных талибам, то минздрав официально заявил, что в вопросе предоставления медицинской помощи это ведомство абсолютно беспристрастно. Если талибы создадут необходимые предпосылки и условия, то специальные команды будут направлены в эти области для вакцинации населения. Так как талибы - вооруженная группировка, то вопроса о медицинских услугах с ними не стоит", - заявил он.
На вопрос о том, готово ли правительство Афганистана содействовать поставкам гуманитарной помощи, в том числе в рамках борьбы с коронавирусом, на захваченные талибами территории, Шинвари ответил: "Да, абсолютно".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Распространение коронавирусаВ миреТалибанКоронавирус COVID-19Обострение ситуации в Афганистане
 
 
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