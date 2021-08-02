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В Афганистане поддержали предложение об охране аэропорта Кабула Турцией
В Афганистане поддержали предложение об охране аэропорта Кабула Турцией - РИА Новости, 02.08.2021
В Афганистане поддержали предложение об охране аэропорта Кабула Турцией
Власти Афганистана не выступают против охраны международного аэропорта Кабула Турцией после вывода войск США, заявил в интервью РИА Новости старший советник... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:06
2021-08-02T10:06
в мире
турция
афганистан
кабул
обострение ситуации в афганистане
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КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Власти Афганистана не выступают против охраны международного аэропорта Кабула Турцией после вывода войск США, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари.По его словам, Анкара предложила это Вашингтону, чтобы "получить от США какие-то преференции"."Но согласие от афганской стороны в этом вопросе является одним из условий. Правительство Афганистана в этом вопросе с Турцией не имеет никаких проблем", - заявил Шинвари.Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что правительство не против подобного развития событий.Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за аэропорт Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой.Движение "Талибан"* заявило, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны. Талибы заявили, что подобное решение Анкары вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана, и предупредили, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление и ответственность за последствия будет на "тех, кто вмешивается во внутренние дела".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743930865.html
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турция
афганистан
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в мире, турция, афганистан, кабул, обострение ситуации в афганистане
10:06 02.08.2021
 
В Афганистане поддержали предложение об охране аэропорта Кабула Турцией

Советник президента Афганистана Шинвари: Кабул не против предложения об охране аэропорта Турцией

© Flickr / pthreadМеждународный аэропорт Кабула "Хаджи Раваш"
Международный аэропорт Кабула Хаджи Раваш - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Flickr / pthread
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Власти Афганистана не выступают против охраны международного аэропорта Кабула Турцией после вывода войск США, заявил в интервью РИА Новости старший советник президента Афганистана Калямуддин Шинвари.
По его словам, Анкара предложила это Вашингтону, чтобы "получить от США какие-то преференции".
"Но согласие от афганской стороны в этом вопросе является одним из условий. Правительство Афганистана в этом вопросе с Турцией не имеет никаких проблем", - заявил Шинвари.
Отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что правительство не против подобного развития событий.
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Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В то же время представитель правительственных сил безопасности и обороны генерал Аджмал Шинвари заявил, что отвечать за аэропорт Кабула после вывода из Афганистана иностранных войск будут афганские силы, иностранцы займутся только технической работой.
Движение "Талибан"* заявило, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны. Талибы заявили, что подобное решение Анкары вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана, и предупредили, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление и ответственность за последствия будет на "тех, кто вмешивается во внутренние дела".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреТурцияАфганистанКабулОбострение ситуации в Афганистане
 
 
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