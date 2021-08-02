Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/aeroflot-1744080583.html
Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38%
Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38% - РИА Новости, 02.08.2021
Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38%
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом полугодии 2021 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,333 РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:10
2021-08-02T23:15
экономика
аэрофлот
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_3d98ff6b4ec017855581679dc6dc947a.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом полугодии 2021 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,333 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.Выручка компании за отчетный период выросла на 23,2% и составила 149,896 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась незначительно - на 0,004% и составила 177,568 миллиарда рублей.Как отмечает компания, положительное влияние на выручку оказало активное расширение полетов на внутренних линиях, а также продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте. Контроль расходов по мере восстановления перевозок позволил снизить переменные затраты, зависящие от объема деятельности, в частности снизились расходы на наземное обслуживание на 9,9%, на питание пассажиров на борту на 10,3%, на оплату труда на 24%. Расходы на лизинг остались на уровне 2020 года вследствие роста курса доллара.Вместе с тем компания указала на усиливающееся давление на финансовые результаты со стороны подорожания керосина. В результате оптимизационных мер в первом полугодии удалось сохранить управленческие расходы на уровне аналогичного периода 2020 года, а коммерческие расходы выросли на 6,2% в основном за счет увеличения затрат на системы бронирования на фоне значительного роста объемов бронирования, связанного с расширением полетов на внутренних линиях и частичным восстановлением полетной программы в международном сегменте.На результаты прочей деятельности существенно повлияло привлечение займов для финансирования производственной деятельности, что обусловило рост процентов к уплате. Ликвидная позиция осталась устойчивой, объем денежных средств и эквивалентов на 30 июня составил 87,2 миллиарда рублей, увеличившись за квартал на 28,8 миллиарда на фоне размещения облигаций и сезонного роста объемов бронирований. Общая долговая нагрузка "Аэрофлота" на 30 июня составила 98,6 миллиарда рублей, из которых 11,4 миллиарда приходится на краткосрочные кредиты и займы."Чистый убыток второго квартала 2021 года составил всего 1,4 миллиарда рублей, продемонстрировав существенное улучшение по сравнению с убытком в размере 24,9 миллиарда рублей в первом квартале 2021 года и убытком за второй квартал 2020 года в размере 26,2 миллиарда рублей ... Хотя ситуация в отрасли по-прежнему остается сложной, "Аэрофлот" продолжает использовать все возможности, предоставляемые рынком, для продолжения расширения производственной программы и улучшения финансовых результатов", - отмечает компания.
https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740760452.html
https://rsport.ria.ru/20210707/tsska-1740254571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0d1be6229b2900b4d685d75e1d039d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, аэрофлот, новости компаний - экономика
22:10 02.08.2021 (обновлено: 23:15 02.08.2021)
 
Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38%

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38% до 26,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом полугодии 2021 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,333 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.
Выручка компании за отчетный период выросла на 23,2% и составила 149,896 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась незначительно - на 0,004% и составила 177,568 миллиарда рублей.
Сотрудники посольства Чехии в РФ в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 21:26Туризм
"Аэрофлот" просит заранее прибывать в Шереметьево из-за COVID-19
Как отмечает компания, положительное влияние на выручку оказало активное расширение полетов на внутренних линиях, а также продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте. Контроль расходов по мере восстановления перевозок позволил снизить переменные затраты, зависящие от объема деятельности, в частности снизились расходы на наземное обслуживание на 9,9%, на питание пассажиров на борту на 10,3%, на оплату труда на 24%. Расходы на лизинг остались на уровне 2020 года вследствие роста курса доллара.
Вместе с тем компания указала на усиливающееся давление на финансовые результаты со стороны подорожания керосина. В результате оптимизационных мер в первом полугодии удалось сохранить управленческие расходы на уровне аналогичного периода 2020 года, а коммерческие расходы выросли на 6,2% в основном за счет увеличения затрат на системы бронирования на фоне значительного роста объемов бронирования, связанного с расширением полетов на внутренних линиях и частичным восстановлением полетной программы в международном сегменте.
Нанесение ливреи ПФК ЦСКА на Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 13:39
ЦСКА отреагировал на информацию о выплатах от "Аэрофлота"
На результаты прочей деятельности существенно повлияло привлечение займов для финансирования производственной деятельности, что обусловило рост процентов к уплате. Ликвидная позиция осталась устойчивой, объем денежных средств и эквивалентов на 30 июня составил 87,2 миллиарда рублей, увеличившись за квартал на 28,8 миллиарда на фоне размещения облигаций и сезонного роста объемов бронирований. Общая долговая нагрузка "Аэрофлота" на 30 июня составила 98,6 миллиарда рублей, из которых 11,4 миллиарда приходится на краткосрочные кредиты и займы.
"Чистый убыток второго квартала 2021 года составил всего 1,4 миллиарда рублей, продемонстрировав существенное улучшение по сравнению с убытком в размере 24,9 миллиарда рублей в первом квартале 2021 года и убытком за второй квартал 2020 года в размере 26,2 миллиарда рублей ... Хотя ситуация в отрасли по-прежнему остается сложной, "Аэрофлот" продолжает использовать все возможности, предоставляемые рынком, для продолжения расширения производственной программы и улучшения финансовых результатов", - отмечает компания.
 
ЭкономикаАэрофлотНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала