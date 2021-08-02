https://ria.ru/20210802/aeroflot-1744080583.html

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38%

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38% - РИА Новости, 02.08.2021

Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в I полугодии сократился на 38%

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом полугодии 2021 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,333 РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T22:10

2021-08-02T22:10

2021-08-02T23:15

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом полугодии 2021 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,333 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.Выручка компании за отчетный период выросла на 23,2% и составила 149,896 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась незначительно - на 0,004% и составила 177,568 миллиарда рублей.Как отмечает компания, положительное влияние на выручку оказало активное расширение полетов на внутренних линиях, а также продолжение восстановления полетной программы в международном сегменте. Контроль расходов по мере восстановления перевозок позволил снизить переменные затраты, зависящие от объема деятельности, в частности снизились расходы на наземное обслуживание на 9,9%, на питание пассажиров на борту на 10,3%, на оплату труда на 24%. Расходы на лизинг остались на уровне 2020 года вследствие роста курса доллара.Вместе с тем компания указала на усиливающееся давление на финансовые результаты со стороны подорожания керосина. В результате оптимизационных мер в первом полугодии удалось сохранить управленческие расходы на уровне аналогичного периода 2020 года, а коммерческие расходы выросли на 6,2% в основном за счет увеличения затрат на системы бронирования на фоне значительного роста объемов бронирования, связанного с расширением полетов на внутренних линиях и частичным восстановлением полетной программы в международном сегменте.На результаты прочей деятельности существенно повлияло привлечение займов для финансирования производственной деятельности, что обусловило рост процентов к уплате. Ликвидная позиция осталась устойчивой, объем денежных средств и эквивалентов на 30 июня составил 87,2 миллиарда рублей, увеличившись за квартал на 28,8 миллиарда на фоне размещения облигаций и сезонного роста объемов бронирований. Общая долговая нагрузка "Аэрофлота" на 30 июня составила 98,6 миллиарда рублей, из которых 11,4 миллиарда приходится на краткосрочные кредиты и займы."Чистый убыток второго квартала 2021 года составил всего 1,4 миллиарда рублей, продемонстрировав существенное улучшение по сравнению с убытком в размере 24,9 миллиарда рублей в первом квартале 2021 года и убытком за второй квартал 2020 года в размере 26,2 миллиарда рублей ... Хотя ситуация в отрасли по-прежнему остается сложной, "Аэрофлот" продолжает использовать все возможности, предоставляемые рынком, для продолжения расширения производственной программы и улучшения финансовых результатов", - отмечает компания.

https://ria.ru/20210710/sheremetevo-1740760452.html

https://rsport.ria.ru/20210707/tsska-1740254571.html

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