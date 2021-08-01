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Москвичи несут цветы к зданию журфака МГУ, чтобы почтить память Засурского
Москвичи несут цветы к зданию журфака МГУ, чтобы почтить память Засурского - РИА Новости, 01.08.2021
Москвичи несут цветы к зданию журфака МГУ, чтобы почтить память Засурского
Жители Москвы несут цветы к зданию журфака МГУ после известия о смерти президента факультета Ясена Засурского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T19:37
2021-08-01T19:37
общество
мгу имени м. в. ломоносова
госдума рф
яблоко
ясен засурский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Москвы несут цветы к зданию журфака МГУ после известия о смерти президента факультета Ясена Засурского, передает корреспондент РИА Новости.Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.Жители столицы несут цветы к зданию факультета на Моховой, 9. Гвоздики лежат на столах рядом с входом, под портретом Засурского."Закончил университет в 2008 году, Ясен Николаевич преподавал у нас зарубежную журналистику. Очень жаль... Для нас всех он был как второй отец. До сих пор вспоминаю его размеренный голос… Удивительно, как ему удалось пронести сквозь все непростые времена вот этот дух свободы. Для российской журналистики он сделал так много", - рассказал РИА Новости выпускник факультета Алексей Карпухин, ныне кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", который также пришёл с цветами к зданию журфака.
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, госдума рф, яблоко, ясен засурский
19:37 01.08.2021
 
Москвичи несут цветы к зданию журфака МГУ, чтобы почтить память Засурского

В Москве несут цветы к зданию журфака МГУ после известия о смерти президента факультета Засурского

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкСтарое здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Старое здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Жители Москвы несут цветы к зданию журфака МГУ после известия о смерти президента факультета Ясена Засурского, передает корреспондент РИА Новости.
Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. Более 40 лет (1965-2007) он являлся деканом факультета.
Жители столицы несут цветы к зданию факультета на Моховой, 9. Гвоздики лежат на столах рядом с входом, под портретом Засурского.
"Закончил университет в 2008 году, Ясен Николаевич преподавал у нас зарубежную журналистику. Очень жаль... Для нас всех он был как второй отец. До сих пор вспоминаю его размеренный голос… Удивительно, как ему удалось пронести сквозь все непростые времена вот этот дух свободы. Для российской журналистики он сделал так много", - рассказал РИА Новости выпускник факультета Алексей Карпухин, ныне кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", который также пришёл с цветами к зданию журфака.
Профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 17:52
"Казалось, что он будет всегда". Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
 
ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваГосдума РФЯблокоЯсен Засурский
 
 
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