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Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский - РИА Новости, 01.08.2021

Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщил его внук Иван Засурский на... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:36

2021-08-01T09:36

2021-08-01T18:32

общество

москва

иван засурский

юнеско

махатма ганди

ясен засурский

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщил его внук Иван Засурский на своей странице в инстаграме.Причина смерти не уточняется.Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в столице. В 1948-м окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза и сдал экзамены сразу в две аспирантуры — ИнЯз и МГУ.Спустя три года защитил диссертацию на филфаке МГУ по теме "Творчество Теодора Драйзера". Два года был научным редактором в издательстве "Иностранная литература".С 1953-го работал на журфаке Московского государственного университета, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Позже стал президентом факультета. Засурский награжден "Знаком Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотой медалью ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди. Два раза становился лауреатом Ломоносовской премии, в 2015 году получил премию правительства в области СМИ.

https://ria.ru/20210801/zasurskiy-1743849237.html

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общество, москва, иван засурский, юнеско, махатма ганди, ясен засурский