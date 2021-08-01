09:36 01.08.2021 (обновлено: 18:32 01.08.2021)
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни
© РИА Новости / Владимир ВяткинПрезидент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщил его внук Иван Засурский на своей странице в инстаграме.
Причина смерти не уточняется.
Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в столице. В 1948-м окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза и сдал экзамены сразу в две аспирантуры — ИнЯз и МГУ.
Спустя три года защитил диссертацию на филфаке МГУ по теме "Творчество Теодора Драйзера". Два года был научным редактором в издательстве "Иностранная литература".
© РИА Новости / Дмитрий Козлов / Перейти в фотобанкДекан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Ясен Николаевич Засурский
С 1953-го работал на журфаке Московского государственного университета, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Позже стал президентом факультета.
Засурский награжден "Знаком Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотой медалью ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди. Два раза становился лауреатом Ломоносовской премии, в 2015 году получил премию правительства в области СМИ.