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Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский - РИА Новости, 01.08.2021
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщил его внук Иван Засурский на... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:36
2021-08-01T18:32
общество
москва
иван засурский
юнеско
махатма ганди
ясен засурский
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщил его внук Иван Засурский на своей странице в инстаграме.Причина смерти не уточняется.Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в столице. В 1948-м окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза и сдал экзамены сразу в две аспирантуры — ИнЯз и МГУ.Спустя три года защитил диссертацию на филфаке МГУ по теме "Творчество Теодора Драйзера". Два года был научным редактором в издательстве "Иностранная литература".С 1953-го работал на журфаке Московского государственного университета, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Позже стал президентом факультета. Засурский награжден "Знаком Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотой медалью ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди. Два раза становился лауреатом Ломоносовской премии, в 2015 году получил премию правительства в области СМИ.
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общество, москва, иван засурский, юнеско, махатма ганди, ясен засурский
09:36 01.08.2021 (обновлено: 18:32 01.08.2021)
 
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский скончался на 92-м году жизни

© РИА Новости / Владимир ВяткинПрезидент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве на 92-м году жизни скончался президент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский. Об этом сообщил его внук Иван Засурский на своей странице в инстаграме.
Причина смерти не уточняется.
Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в столице. В 1948-м окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза и сдал экзамены сразу в две аспирантуры — ИнЯз и МГУ.
Спустя три года защитил диссертацию на филфаке МГУ по теме "Творчество Теодора Драйзера". Два года был научным редактором в издательстве "Иностранная литература".
© РИА Новости / Дмитрий Козлов / Перейти в фотобанкДекан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Ясен Николаевич Засурский
Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
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С 1953-го работал на журфаке Московского государственного университета, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Позже стал президентом факультета.
Засурский награжден "Знаком Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотой медалью ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди. Два раза становился лауреатом Ломоносовской премии, в 2015 году получил премию правительства в области СМИ.
Декан факультета журналистики Московского Государственного университете имени М.В. Ломоносова ((МГУ) Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 11:34
Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского
 
ОбществоМоскваИван ЗасурскийЮНЕСКОМахатма ГандиЯсен Засурский
 
 
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