https://ria.ru/20210801/zhirinovskiy-1743879068.html

Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний

Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний - РИА Новости, 01.08.2021

Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя журналистам выданную Азербайджаном ноту из-за его высказываний, напомнил о свободе слова. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T16:22

2021-08-01T16:22

2021-08-01T18:22

в мире

армения

сша

джо байден

ильхам алиев

мид азербайджана

лдпр

гейдар алиев (политик)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя журналистам выданную Азербайджаном ноту из-за его высказываний, напомнил о свободе слова.Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями Жириновского о стране, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство. Ранее политик, говоря об обострении на границе Армении и Азербайджана, заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР, а Южный Кавказ является российской зоной влияния.Жириновский заявил, что президента США Джо Байдена "дураком называют" и бывшего главу США Дональда Трампа "замордовали, голоса лишили".Кроме этого он отметил, что называл президента Азербайджана Ильхама Алиева мудрым руководителем."Еще лучше был его отец, Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?" - заключил Жириновский.

https://ria.ru/20201031/zhirinovskiy-1582489135.html

армения

сша

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в мире, армения, сша, джо байден, ильхам алиев, мид азербайджана, лдпр, гейдар алиев (политик), россия