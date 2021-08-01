16:22 01.08.2021 (обновлено: 18:22 01.08.2021)
Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний
Глава ЛДПР Жириновский упрекнул МИД Азербайджана в незнании принципов свободы слова
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя журналистам выданную Азербайджаном ноту из-за его высказываний, напомнил о свободе слова.
Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями Жириновского о стране, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство. Ранее политик, говоря об обострении на границе Армении и Азербайджана, заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР, а Южный Кавказ является российской зоной влияния.
Жириновский заявил, что президента США Джо Байдена "дураком называют" и бывшего главу США Дональда Трампа "замордовали, голоса лишили".
"И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще нам всем надо замолчать и хвалить их, какие они хорошие, живут за счет русского народа?" - подчеркнул лидер ЛДПР.
Кроме этого он отметил, что называл президента Азербайджана Ильхама Алиева мудрым руководителем.
"Еще лучше был его отец, Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?" - заключил Жириновский.
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