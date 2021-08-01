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Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний
Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний - РИА Новости, 01.08.2021
Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя журналистам выданную Азербайджаном ноту из-за его высказываний, напомнил о свободе слова. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:22
2021-08-01T18:22
в мире
армения
сша
джо байден
ильхам алиев
мид азербайджана
лдпр
гейдар алиев (политик)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя журналистам выданную Азербайджаном ноту из-за его высказываний, напомнил о свободе слова.Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями Жириновского о стране, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство. Ранее политик, говоря об обострении на границе Армении и Азербайджана, заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР, а Южный Кавказ является российской зоной влияния.Жириновский заявил, что президента США Джо Байдена "дураком называют" и бывшего главу США Дональда Трампа "замордовали, голоса лишили".Кроме этого он отметил, что называл президента Азербайджана Ильхама Алиева мудрым руководителем."Еще лучше был его отец, Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?" - заключил Жириновский.
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в мире, армения, сша, джо байден, ильхам алиев, мид азербайджана, лдпр, гейдар алиев (политик), россия
16:22 01.08.2021 (обновлено: 18:22 01.08.2021)
 
Жириновский прокомментировал ноту Азербайджана из-за его высказываний

Глава ЛДПР Жириновский упрекнул МИД Азербайджана в незнании принципов свободы слова

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя журналистам выданную Азербайджаном ноту из-за его высказываний, напомнил о свободе слова.
Временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был приглашен в МИД Азербайджана, ему вручили ноту в связи с высказываниями Жириновского о стране, сообщило азербайджанское внешнеполитическое ведомство. Ранее политик, говоря об обострении на границе Армении и Азербайджана, заявил, что Россия должна вернуться на все территории Российской империи и СССР, а Южный Кавказ является российской зоной влияния.
Жириновский заявил, что президента США Джо Байдена "дураком называют" и бывшего главу США Дональда Трампа "замордовали, голоса лишили".
"И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще нам всем надо замолчать и хвалить их, какие они хорошие, живут за счет русского народа?" - подчеркнул лидер ЛДПР.
Кроме этого он отметил, что называл президента Азербайджана Ильхама Алиева мудрым руководителем.
"Еще лучше был его отец, Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева, и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?" - заключил Жириновский.
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В миреАрменияСШАДжо БайденИльхам АлиевМИД АзербайджанаЛДПРГейдар Алиев (политик)Россия
 
 
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