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В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России

В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России - РИА Новости, 01.08.2021

В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России

Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане. Об этом сообщил РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:23

2021-08-01T13:23

2021-08-01T14:51

в мире

владимир жириновский

мид азербайджана

россия

баку

лдпр

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БАКУ, 1 авг – РИА Новости. Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане. Об этом сообщил МИД республики.Речь идет о словах "об азербайджанской государственности и руководстве" страны, которые политик произнес в эфире радио "Комсомольская правда" 30 июля. Что именно возмутило дипломатов, не уточняется.По словам пресс-службы ведомства, депутат повел себя неэтично, а его высказывание "не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства" между Россией и Азербайджаном.В релизе азербайджанского МИД заявления Жириновского назвали "безответственными и провокационными".

https://ria.ru/20210730/vagony-1743641076.html

россия

баку

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в мире, владимир жириновский, мид азербайджана, россия, баку, лдпр