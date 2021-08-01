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В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России
В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России - РИА Новости, 01.08.2021
В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России
Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане. Об этом сообщил РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:23
2021-08-01T13:23
2021-08-01T14:51
в мире
владимир жириновский
мид азербайджана
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БАКУ, 1 авг – РИА Новости. Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане. Об этом сообщил МИД республики.Речь идет о словах "об азербайджанской государственности и руководстве" страны, которые политик произнес в эфире радио "Комсомольская правда" 30 июля. Что именно возмутило дипломатов, не уточняется.По словам пресс-службы ведомства, депутат повел себя неэтично, а его высказывание "не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства" между Россией и Азербайджаном.В релизе азербайджанского МИД заявления Жириновского назвали "безответственными и провокационными".
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в мире, владимир жириновский, мид азербайджана, россия, баку, лдпр
13:23 01.08.2021 (обновлено: 14:51 01.08.2021)
В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России
В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России из-за заявлений лидера ЛДПР Жириновского