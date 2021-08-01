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У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 01.08.2021
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:29
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в мире
греция
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 4:31 по времени UTC (7:31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос, очаг залегал на глубине 11 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, греция
08:29 01.08.2021 (обновлено: 15:58 01.08.2021)
 
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7

Геологическая служба США: у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 4:31 по времени UTC (7:31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос, очаг залегал на глубине 11 километров.
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Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
 
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