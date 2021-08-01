https://ria.ru/20210801/zemletryasenie-1743832175.html

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 01.08.2021

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:29

2021-08-01T08:29

2021-08-01T15:58

в мире

греция

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировали в 4:31 по времени UTC (7:31 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 60 километрах от острова Кос, очаг залегал на глубине 11 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210729/tsunami-1743421897.html

греция

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2021

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в мире, греция