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Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского
Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского - РИА Новости, 01.08.2021
Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского
Президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:34
2021-08-01T11:34
общество
справки
москва
юнеско
махатма ганди
ясен засурский
россия
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Президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Отец - инженер-строитель, мать - врач.В 1945 году сдал экстерном экзамены по программе школы-десятилетки, в то время уже факультативно поступив в институт иностранных языков. В 1948 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, факультет английского языка, и сдал экзамены в две аспирантуры - ИНЯЗ и МГУ.В 1951 году защитил диссертацию на филологическом факультете МГУ по теме "Творчество Теодора Драйзера" (кафедра зарубежной литературы).Два года работал научным редактором в издательстве "Иностранная литература".С 23 февраля 1953 года Ясен Засурский работал на факультете журналистики МГУ.С 1955 года был заведующим кафедрой зарубежной журналистики и литературы, с 1956 года - заместителем декана.С 1965 года по ноябрь 2007 года занимал должность декана факультета журналистики МГУ.В ноябре 2007 года Засурский был назначен президентом факультета журналистики МГУ.Являлся доктором филологических наук, профессором. Защитил докторскую диссертацию по теме "Американская литература XX века".Областью научных интересов Засурского были зарубежная литература и журналистика, средства массовой информации в условиях конвергенции и мобильной коммуникации, информационное общество, исследование систем СМИ зарубежных стран.Читал курсы лекций по введению в мировую журналистику, истории зарубежной журналистики, истории зарубежной литературы, а также ряд спецкурсов.Опубликовал более 300 статей и научных работ (в том числе 16 монографий, среди которых "История зарубежной печати", "История современной американской литературы XX века"), две книги о творчестве Теодора Драйзера и три книги, посвященные проблемам средств массовой информации. Являлся автором 17 учебных пособий.Ясен Засурский был награжден двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1976), орденом Трудового Красного Знамени (1980), Золотой медалью ЮНЕСКО Махатмы Ганди, также российскими и зарубежными медалями. Дважды был лауреатом Ломоносовской премии.29 октября 1999 года Указом президента России за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики Засурский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.Также являлся лауреатом премии Правительства РФ 2005 года в области печатных средств массовой информации, в 2006 году - лауреатом премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф".1 августа 2021 года Ясен Засурский скончался в Москве на 92-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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общество, справки, москва, юнеско, махатма ганди, ясен засурский, россия
11:34 01.08.2021
 

Биография президента журфака МГУ Ясена Засурского

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрофессор Ясен Николаевич Засурский
Профессор Ясен Николаевич Засурский - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент журфака МГУ Ясен Засурский умер на 92-м году жизни, он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.
Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Отец - инженер-строитель, мать - врач.
В 1945 году сдал экстерном экзамены по программе школы-десятилетки, в то время уже факультативно поступив в институт иностранных языков. В 1948 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, факультет английского языка, и сдал экзамены в две аспирантуры - ИНЯЗ и МГУ.
В 1951 году защитил диссертацию на филологическом факультете МГУ по теме "Творчество Теодора Драйзера" (кафедра зарубежной литературы).
Два года работал научным редактором в издательстве "Иностранная литература".
С 23 февраля 1953 года Ясен Засурский работал на факультете журналистики МГУ.
С 1955 года был заведующим кафедрой зарубежной журналистики и литературы, с 1956 года - заместителем декана.
С 1965 года по ноябрь 2007 года занимал должность декана факультета журналистики МГУ.
В ноябре 2007 года Засурский был назначен президентом факультета журналистики МГУ.
Являлся доктором филологических наук, профессором. Защитил докторскую диссертацию по теме "Американская литература XX века".
Областью научных интересов Засурского были зарубежная литература и журналистика, средства массовой информации в условиях конвергенции и мобильной коммуникации, информационное общество, исследование систем СМИ зарубежных стран.
Читал курсы лекций по введению в мировую журналистику, истории зарубежной журналистики, истории зарубежной литературы, а также ряд спецкурсов.
Опубликовал более 300 статей и научных работ (в том числе 16 монографий, среди которых "История зарубежной печати", "История современной американской литературы XX века"), две книги о творчестве Теодора Драйзера и три книги, посвященные проблемам средств массовой информации. Являлся автором 17 учебных пособий.
Ясен Засурский был награжден двумя орденами "Знак Почета" (1960, 1976), орденом Трудового Красного Знамени (1980), Золотой медалью ЮНЕСКО Махатмы Ганди, также российскими и зарубежными медалями. Дважды был лауреатом Ломоносовской премии.
29 октября 1999 года Указом президента России за большой личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной журналистики Засурский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Также являлся лауреатом премии Правительства РФ 2005 года в области печатных средств массовой информации, в 2006 году - лауреатом премии поощрения высших достижений литературы и искусства "Триумф".
1 августа 2021 года Ясен Засурский скончался в Москве на 92-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
28 октября 2019, 10:00
Ясен Засурский: журналистика сохранится, как чтение и письмо
 
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