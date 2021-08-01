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В Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров

В Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров - РИА Новости, 01.08.2021

В Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров

Сайт итальянского столичного региона Лацио подвергся хакерской атаке, запись на вакцинацию от коронавируса приостановлена, заявил асессор (областной министр) по РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T23:15

2021-08-01T23:15

2021-08-01T23:15

распространение коронавируса

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лацио

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РИМ, 1 авг – РИА Новости. Сайт итальянского столичного региона Лацио подвергся хакерской атаке, запись на вакцинацию от коронавируса приостановлена, заявил асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато.Информационная система региона, которая позволяет местным жителям записываться на прививку, выбирая время, место и препарат, заблокирована с ночи на воскресенье. По состоянию на вечер сайт продолжает быть недоступен."По соображениям безопасности системы были отключены, а бронирование вакцин в настоящее время приостановлено. Действия по их введению продолжаются, но могут быть замедлены, так как ввод данных приходится производить вручную", - сообщил чиновник. По его словам, хакерская атака оказалась очень тяжелой и "беспрецедентной".Позднее Д'Амато заявил, что хакерам не удалось "прервать кампанию по вакцинации" в Лацио, которая продолжится в ближайшие дни. Жителям, имеющим запись на прививку, предложено спокойно отправляться на пункты вакцинации. Областной министр также обратил внимание, что кибератака произошла в день, когда 79% населения региона старше 18 лет получило обе дозы препаратов от COVID.По факту произошедшего проверку проводят римская прокуратура и почтовая полиция Италии - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Как отмечает столичная газета il Messaggero, в ближайшие часы будет открыто официальное расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/koronavirus-1738097179.html

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в мире, италия, лацио, коронавирус covid-19