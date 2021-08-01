Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/zapis-1743909401.html
В Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров
В Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров - РИА Новости, 01.08.2021
В Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров
Сайт итальянского столичного региона Лацио подвергся хакерской атаке, запись на вакцинацию от коронавируса приостановлена, заявил асессор (областной министр) по РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T23:15
2021-08-01T23:15
распространение коронавируса
в мире
италия
лацио
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601473982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2201ca60e247db1bfb5e34f37b67495c.jpg
РИМ, 1 авг – РИА Новости. Сайт итальянского столичного региона Лацио подвергся хакерской атаке, запись на вакцинацию от коронавируса приостановлена, заявил асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато.Информационная система региона, которая позволяет местным жителям записываться на прививку, выбирая время, место и препарат, заблокирована с ночи на воскресенье. По состоянию на вечер сайт продолжает быть недоступен."По соображениям безопасности системы были отключены, а бронирование вакцин в настоящее время приостановлено. Действия по их введению продолжаются, но могут быть замедлены, так как ввод данных приходится производить вручную", - сообщил чиновник. По его словам, хакерская атака оказалась очень тяжелой и "беспрецедентной".Позднее Д'Амато заявил, что хакерам не удалось "прервать кампанию по вакцинации" в Лацио, которая продолжится в ближайшие дни. Жителям, имеющим запись на прививку, предложено спокойно отправляться на пункты вакцинации. Областной министр также обратил внимание, что кибератака произошла в день, когда 79% населения региона старше 18 лет получило обе дозы препаратов от COVID.По факту произошедшего проверку проводят римская прокуратура и почтовая полиция Италии - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Как отмечает столичная газета il Messaggero, в ближайшие часы будет открыто официальное расследование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/koronavirus-1738097179.html
италия
лацио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601473982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0352fb334741d046044b8e2656fa333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия, лацио, коронавирус covid-19
23:15 01.08.2021
 
В Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров

В итальянском Лацио остановили запись на вакцинацию из-за атаки хакеров

© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
РИМ, 1 авг – РИА Новости. Сайт итальянского столичного региона Лацио подвергся хакерской атаке, запись на вакцинацию от коронавируса приостановлена, заявил асессор (областной министр) по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато.
Информационная система региона, которая позволяет местным жителям записываться на прививку, выбирая время, место и препарат, заблокирована с ночи на воскресенье. По состоянию на вечер сайт продолжает быть недоступен.
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 15:46В мире
В Италии подростки добиваются вакцинации от COVID-19 через адвокатов
"По соображениям безопасности системы были отключены, а бронирование вакцин в настоящее время приостановлено. Действия по их введению продолжаются, но могут быть замедлены, так как ввод данных приходится производить вручную", - сообщил чиновник. По его словам, хакерская атака оказалась очень тяжелой и "беспрецедентной".
Позднее Д'Амато заявил, что хакерам не удалось "прервать кампанию по вакцинации" в Лацио, которая продолжится в ближайшие дни. Жителям, имеющим запись на прививку, предложено спокойно отправляться на пункты вакцинации. Областной министр также обратил внимание, что кибератака произошла в день, когда 79% населения региона старше 18 лет получило обе дозы препаратов от COVID.
По факту произошедшего проверку проводят римская прокуратура и почтовая полиция Италии - подразделение МВД по борьбе с киберпреступлениями. Как отмечает столичная газета il Messaggero, в ближайшие часы будет открыто официальное расследование.
 
Распространение коронавирусаВ миреИталияЛациоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния