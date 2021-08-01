https://ria.ru/20210801/vypiska-1743848285.html

В России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19

В России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021

В России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19

За сутки в РФ выписан 17 271 человек после COVID-19, за все время - 5 625 890, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:25

2021-08-01T11:25

2021-08-01T11:26

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 17 271 человек после COVID-19, за все время - 5 625 890, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 271 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 625 890", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровели 3 475 человек, в Подмосковье - 1 714, в Санкт-Петербурге - 1 700.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743826698.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии