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В России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19
В России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 01.08.2021
В России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19
За сутки в РФ выписан 17 271 человек после COVID-19, за все время - 5 625 890, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:25
2021-08-01T11:25
2021-08-01T11:26
распространение коронавируса
общество
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 17 271 человек после COVID-19, за все время - 5 625 890, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 17 271 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 625 890", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выздоровели 3 475 человек, в Подмосковье - 1 714, в Санкт-Петербурге - 1 700.
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общество, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:25 01.08.2021 (обновлено: 11:26 01.08.2021)
В России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19
Оперативный штаб: в России за сутки выписали 17 271 переболевшего COVID-19