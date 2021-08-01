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Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России - РИА Новости, 01.08.2021
Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о готовящихся извне провокациях на выборах в России. Об этом он заявил в эфире ютьб-канала "Соловьев... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T14:25
2021-08-01T14:25
2021-08-01T14:25
политика
сергей нарышкин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о готовящихся извне провокациях на выборах в России. Об этом он заявил в эфире ютьб-канала "Соловьев Live".Речь идет о сентябрьских выборах в Госдуму и президентских, которые состоятся в 2024-м. По словам Нарышкина, разведка уже в курсе, "по каким точкам будут бить".Выборы в нижнюю палату Федерального собрания и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов ГД избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, сергей нарышкин, госдума рф, россия
Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
Глава СВР Нарышкин заявил о готовящихся провокациях на выборах в 2021 и 2024 годах