https://ria.ru/20210801/vybory-1743865688.html

Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России

Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России - РИА Новости, 01.08.2021

Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о готовящихся извне провокациях на выборах в России. Об этом он заявил в эфире ютьб-канала "Соловьев... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T14:25

2021-08-01T14:25

2021-08-01T14:25

политика

сергей нарышкин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о готовящихся извне провокациях на выборах в России. Об этом он заявил в эфире ютьб-канала "Соловьев Live".Речь идет о сентябрьских выборах в Госдуму и президентских, которые состоятся в 2024-м. По словам Нарышкина, разведка уже в курсе, "по каким точкам будут бить".Выборы в нижнюю палату Федерального собрания и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов ГД избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210731/naryshkin-1743808190.html

россия

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2021

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политика, сергей нарышкин, госдума рф, россия