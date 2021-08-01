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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/virus-1743819297.html
Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года
Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года
Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T03:05
2021-08-01T03:05
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коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, "но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад"."А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить", - отметил он.Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это.Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, "чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций".
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719197.html
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в мире, весь мир, коронавирус covid-19
03:05 01.08.2021
 
Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года

Эксперт считает, что вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года

© NIAID-RMLИзображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом
Изображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом
© NIAID-RML
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ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.
"Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий - на 96% - на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", - сказал он.
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По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, "но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад".
"А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить", - отметил он.
Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это.
"Так, осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. И некоторое количество команд заболело с симптомами, похожими на грипп. И также были спортсмены, которые не смогли из-за этого принять участие в играх, что необычно для военных спортсменов. Так что вирус уже был, и есть свидетельства того, что этот вирус также был в Европе еще раньше, чем объявили", - сказал он.
Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, "чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций".
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