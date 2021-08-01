https://ria.ru/20210801/virus-1743819297.html

Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года

Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года

Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T03:05

2021-08-01T03:05

2021-08-01T03:05

распространение коронавируса

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весь мир

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 1 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.По его словам, это не говорит о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, "но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад"."А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить", - отметил он.Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это.Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, "чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций".

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743719197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/virus-1740173124.html

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