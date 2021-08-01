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Круизным лайнерам запретили заходить в Венецианскую лагуну
Круизным лайнерам запретили заходить в Венецианскую лагуну - РИА Новости, 01.08.2021
Круизным лайнерам запретили заходить в Венецианскую лагуну
Многопалубные круизные лайнеры и другие крупные суда водоизмещением более 25 тысяч тонн с 1 августа потеряют возможность заходить в Венецианскую лагуну. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:26
2021-08-01T10:18
в мире
венеция
италия
юнеско
марио драги
дарио франческини
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РИМ, 1 авг – РИА Новости. Многопалубные круизные лайнеры и другие крупные суда водоизмещением более 25 тысяч тонн с 1 августа потеряют возможность заходить в Венецианскую лагуну.Давняя проблема с проходом "плавучих дворцов" через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко в Венеции связана прежде всего с отсутствием пунктов швартовки пассажирских судов в ближайших портах к историческому центру. Ранее РИА Новости в городской администрации Венеции сообщили, что работа в этом направлении уже ведется, и места для швартовки крупнотоннажных судов за пределами лагуны вскоре будут окончательно определены.В середине июня Совет министров принял решение не только запретить лайнерам заход в лагуну, но и ужесточил к ним требования. В частности, водоизмещение таких судов не должно превышать 25 тысяч тонн, длина – 180 метров, высота – 35 метров. Работникам и компаниям, пострадавшим от изменений, будет выплачена компенсация из специального фонда. Министр культуры Италии Дарио Франческини после заседания заявил, что решение можно "без преувеличения назвать историческим". В июне стимулом для долгожданного запрета стало намерение ЮНЕСКО включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Смены статуса удалось избежать, хотя сам премьер Италии Марио Драги несколько дней назад признал, что планы ЮНЕСКО в некотором смысле "ускорили" процесс.Власти Италии долгое время безуспешно пытались решить проблему, связанную с заходом в Венецианскую лагуну крупных судов, прежде всего, многопалубных круизных лайнеров, которые проходили в непосредственной близости от бесценных исторических зданий "Жемчужины Средиземноморья". Дело в том, что такие "аттракционы" для туристов активно лоббировали влиятельные международные туроператоры. Правда, с 1 ноября 2014 года навигация судов водоизмещением более 94 тысяч тонн по центральным каналам лагуны все-таки была запрещена.Тем не менее заходы круизных судов в Венецию продолжались, и это могло в любой момент привести к трагическим инцидентам. Так, в июне 2019 года в канале Джудекка лайнер туристической компании Msc столкнулся с небольшим прогулочным судном, в результате чего пострадали пять человек.Это происшествие вызвало бурную реакцию местных жителей, которые организовали трехтысячную манифестацию на центральной площади Сан-Марко, где с 1997 года запрещены любые массовые мероприятия общественно-политического характера. Префект Венеции тогда в порядке исключения разрешил землякам выразить свой протест по этому поводу на одной из самых знаменитых площадей мира.
https://ria.ru/20210604/venetsiya-1735574235.html
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в мире, венеция, италия, юнеско, марио драги, дарио франческини
09:26 01.08.2021 (обновлено: 10:18 01.08.2021)
 
Круизным лайнерам запретили заходить в Венецианскую лагуну

Круизным лайнерам и крупным судам с 1 августа запретили заходить в Венецианскую лагуну

© Pixabay / Pexels Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции
Санта-Мария-делла-Салюте в Венеции - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Pixabay / Pexels
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РИМ, 1 авг – РИА Новости. Многопалубные круизные лайнеры и другие крупные суда водоизмещением более 25 тысяч тонн с 1 августа потеряют возможность заходить в Венецианскую лагуну.
Давняя проблема с проходом "плавучих дворцов" через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко в Венеции связана прежде всего с отсутствием пунктов швартовки пассажирских судов в ближайших портах к историческому центру. Ранее РИА Новости в городской администрации Венеции сообщили, что работа в этом направлении уже ведется, и места для швартовки крупнотоннажных судов за пределами лагуны вскоре будут окончательно определены.
Венеция - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:30Туризм
Венеция приняла первый с начала пандемии круизный лайнер
В середине июня Совет министров принял решение не только запретить лайнерам заход в лагуну, но и ужесточил к ним требования. В частности, водоизмещение таких судов не должно превышать 25 тысяч тонн, длина – 180 метров, высота – 35 метров. Работникам и компаниям, пострадавшим от изменений, будет выплачена компенсация из специального фонда. Министр культуры Италии Дарио Франческини после заседания заявил, что решение можно "без преувеличения назвать историческим". В июне стимулом для долгожданного запрета стало намерение ЮНЕСКО включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Смены статуса удалось избежать, хотя сам премьер Италии Марио Драги несколько дней назад признал, что планы ЮНЕСКО в некотором смысле "ускорили" процесс.
Власти Италии долгое время безуспешно пытались решить проблему, связанную с заходом в Венецианскую лагуну крупных судов, прежде всего, многопалубных круизных лайнеров, которые проходили в непосредственной близости от бесценных исторических зданий "Жемчужины Средиземноморья". Дело в том, что такие "аттракционы" для туристов активно лоббировали влиятельные международные туроператоры. Правда, с 1 ноября 2014 года навигация судов водоизмещением более 94 тысяч тонн по центральным каналам лагуны все-таки была запрещена.
Тем не менее заходы круизных судов в Венецию продолжались, и это могло в любой момент привести к трагическим инцидентам. Так, в июне 2019 года в канале Джудекка лайнер туристической компании Msc столкнулся с небольшим прогулочным судном, в результате чего пострадали пять человек.
Это происшествие вызвало бурную реакцию местных жителей, которые организовали трехтысячную манифестацию на центральной площади Сан-Марко, где с 1997 года запрещены любые массовые мероприятия общественно-политического характера. Префект Венеции тогда в порядке исключения разрешил землякам выразить свой протест по этому поводу на одной из самых знаменитых площадей мира.
Города мира. Венеция - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:22
Эксперт рассказал об обмелении каналов в Венеции
 
В миреВенецияИталияЮНЕСКОМарио ДрагиДарио Франческини
 
 
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