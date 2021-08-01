https://ria.ru/20210801/valyuta-1743813538.html

Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар

Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар

Самая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют. Это – евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T01:12

2021-08-01T01:12

2021-08-01T01:12

экономика

рубль

доллар

евро

россия

анна зайцева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют. Это – евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона, рассказала агентству “Прайм” аналитик ФГ “ФИНАМ” Анна Зайцева.Особо следует отметить швейцарский франк и японскую иену. Их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках. Если говорить про евро, то в среднесрочной перспективе валюта ЕС может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.С юанем не все так однозначно. С одной стороны, экономика КНР продолжает расти. Это поддерживает интерес к китайской валюте у инвесторов. Однако для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте. В случае реализации кредитных рисков валюта КНР может оказаться под давлением, считает эксперт.Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, что и спровоцировало обвал на китайском рынке акций.“Если эти опасения подтвердятся, то можно ожидать дальнейшего ослабления юаня по отношению к доллару”, - заключила Зайцева.

https://ria.ru/20210718/rubl-1741716181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, евро, россия, анна зайцева