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Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар
Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар
Самая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют. Это – евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T01:12
2021-08-01T01:12
2021-08-01T01:12
экономика
рубль
доллар
евро
россия
анна зайцева
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самая простая стратегия замены доллара в инвестпортфеле - создание корзины из шести мировых валют. Это – евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона, рассказала агентству “Прайм” аналитик ФГ “ФИНАМ” Анна Зайцева.Особо следует отметить швейцарский франк и японскую иену. Их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках. Если говорить про евро, то в среднесрочной перспективе валюта ЕС может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.С юанем не все так однозначно. С одной стороны, экономика КНР продолжает расти. Это поддерживает интерес к китайской валюте у инвесторов. Однако для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте. В случае реализации кредитных рисков валюта КНР может оказаться под давлением, считает эксперт.Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, что и спровоцировало обвал на китайском рынке акций.“Если эти опасения подтвердятся, то можно ожидать дальнейшего ослабления юаня по отношению к доллару”, - заключила Зайцева.
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экономика, рубль, доллар, евро, россия, анна зайцева
Эксперт назвал валюту, которая заменит россиянам доллар
Финансовый аналитик Зайцева назвала валюту, которая заменит россиянам доллар