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"При чем тут Украина?" Немцы высмеяли кандидата в канцлеры за угрозы России
"При чем тут Украина?" Немцы высмеяли кандидата в канцлеры за угрозы России - РИА Новости, 01.08.2021
"При чем тут Украина?" Немцы высмеяли кандидата в канцлеры за угрозы России
Читатели немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о намерении ввести санкции против России... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:51
2021-08-01T18:54
сша
москва
евросоюз
северный поток — 2
хдс/хсс
россия
армин лашет
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о намерении ввести санкции против России из-за "угроз" для Украины. Многие отметили, что политику стоит обратить внимание на проблемы своей страны, нежели на "трудности" других государств."Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно", — написал localhorst."Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии". В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России и все были бы счастливы, верно?" — предположил AfD F."Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?" — возмутился Ebs L. Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах."Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств", — подытожили читатели.Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если "Северный поток — 2" задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как "геополитического оружия", а недавнее соглашение с США поспособствует "привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность"."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html
https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html
https://ria.ru/20210801/potok-1743820510.html
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сша, москва, евросоюз, северный поток — 2, хдс/хсс, россия, армин лашет
11:51 01.08.2021 (обновлено: 18:54 01.08.2021)
 
"При чем тут Украина?" Немцы высмеяли кандидата в канцлеры за угрозы России

Читатели Die Welt высмеяли кандидата в канцлеры ФРГ Лашета, пригрозившего России санкциями

© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolЛидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о намерении ввести санкции против России из-за "угроз" для Украины. Многие отметили, что политику стоит обратить внимание на проблемы своей страны, нежели на "трудности" других государств.
"Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно", — написал localhorst.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 10:07
"Оператор ГТС" назвал транзит газа из России гарантией безопасности Украины
"Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии". В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России и все были бы счастливы, верно?" — предположил AfD F.
"Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?" — возмутился Ebs L. Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах.
"Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств", — подытожили читатели.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если "Северный поток — 2" задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как "геополитического оружия", а недавнее соглашение с США поспособствует "привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность".
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 13:57
В Швеции признались, почему не будет санкций против "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 05:15
В США назвали причину отказа Байдена от санкций по "Северному потоку — 2"
 
СШАМоскваЕвросоюзСеверный поток — 2ХДС/ХССРоссияАрмин Лашет
 
 
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