https://ria.ru/20210801/ukraina-1743851001.html

"При чем тут Украина?" Немцы высмеяли кандидата в канцлеры за угрозы России

"При чем тут Украина?" Немцы высмеяли кандидата в канцлеры за угрозы России - РИА Новости, 01.08.2021

"При чем тут Украина?" Немцы высмеяли кандидата в канцлеры за угрозы России

Читатели немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о намерении ввести санкции против России... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:51

2021-08-01T11:51

2021-08-01T18:54

сша

москва

евросоюз

северный поток — 2

хдс/хсс

россия

армин лашет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729145283_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_681cf241491549f4ca238efcb72bd521.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt негативно отреагировали на заявление кандидата в канцлеры Германии Армина Лашета о намерении ввести санкции против России из-за "угроз" для Украины. Многие отметили, что политику стоит обратить внимание на проблемы своей страны, нежели на "трудности" других государств."Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно", — написал localhorst."Приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии". В таком случае Украина должна суверенно взять энергоснабжение в свои руки. Тогда она перестала бы зависеть от России и все были бы счастливы, верно?" — предположил AfD F."Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?" — возмутился Ebs L. Пользователь с ником Christopher T. заявил, что Лашет и его партия не имеют права избираться, а Германии нужен тот, кто позаботится о ее внутренних проблемах."Лашет мерзкий идиот. При чем тут коррумпированная Украина? Ни при чем. А при чем тут Россия? Весьма при чем. Без согласия России не было бы объединения двух германских государств", — подытожили читатели.Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет пригрозил России санкциями, если "Северный поток — 2" задействуют против Украины. По его словам, Берлин не допустит использования газопровода как "геополитического оружия", а недавнее соглашение с США поспособствует "привлечению Москвы к ответственности за деструктивную деятельность"."Северный поток — 2" — достроенный на 99 процентов трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против его строительства активно выступают США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь помешать его реализации, но возведение вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление о "Северном потоке — 2". В нем говорится, что для строительства газопровода необходимо обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

https://ria.ru/20210725/gaz-1742767788.html

https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html

https://ria.ru/20210801/potok-1743820510.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, москва, евросоюз, северный поток — 2, хдс/хсс, россия, армин лашет