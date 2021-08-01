Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210801/ucheniya-1743882048.html
"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии
"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии - РИА Новости, 01.08.2021
"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии
Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали реакцию Кремля на учения НАТО в Грузии. Многие из них пришли к выводу, что России необходимо принять меры... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:50
2021-08-01T16:54
грузия
москва
дмитрий песков
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155779/73/1557797310_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_c104272a542226fc992ddb4d8baa43b1.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали реакцию Кремля на учения НАТО в Грузии. Многие из них пришли к выводу, что России необходимо принять меры для обеспечения безопасности на границах."НАТО просто смешна. Россия должна атаковать, используя беспрецедентную ядерную силу", — написал один пользователь.С ним согласились другие комментаторы. Так, читатель под ником Ранд выразил возмущение: "Мы все под прицелом. Этого хотят "миротворцы" НАТО? А что на этих учениях делают Украина и Грузия — их что, тайно приняли в Альянс?"Другой пользователь выразил мнение, что если один раз ударить по Североатлантическому альянсу, то Запад капитулирует.В начале недели в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их лишним подтверждением того, что Альянс со своей военной инфраструктурой соприкасается с российскими границами. По мнению представителя Кремля, это "предмет для очень внимательного отслеживания" со стороны Москвы.
https://ria.ru/20210226/osuzhdenie-1599066268.html
https://ria.ru/20210729/ucheniya-1743423345.html
грузия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155779/73/1557797310_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_df22d227bb02cc9a6a8202af8208d797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грузия, москва, дмитрий песков, нато, россия
16:50 01.08.2021 (обновлено: 16:54 01.08.2021)
 
"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии

Читатели болгарской "Факти" раскритиковали учения НАТО в Грузии

© Sputnik / Перейти в фотобанкУчения Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне "Орфоло" в Грузии
Учения Agile Spirit 2016 под эгидой НАТО на полигоне Орфоло в Грузии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали реакцию Кремля на учения НАТО в Грузии. Многие из них пришли к выводу, что России необходимо принять меры для обеспечения безопасности на границах.
"НАТО просто смешна. Россия должна атаковать, используя беспрецедентную ядерную силу", — написал один пользователь.
Блокпост российских миротворцев на автодороге в Лачинском коридоре - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 12:04
Читатели болгарского СМИ осудили подталкивание страны к войне с Россией
С ним согласились другие комментаторы. Так, читатель под ником Ранд выразил возмущение: "Мы все под прицелом. Этого хотят "миротворцы" НАТО? А что на этих учениях делают Украина и Грузия — их что, тайно приняли в Альянс?"
Другой пользователь выразил мнение, что если один раз ударить по Североатлантическому альянсу, то Запад капитулирует.
В начале недели в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их лишним подтверждением того, что Альянс со своей военной инфраструктурой соприкасается с российскими границами. По мнению представителя Кремля, это "предмет для очень внимательного отслеживания" со стороны Москвы.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 12:52
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Грузии
 
ГрузияМоскваДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02СК опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области
07:00На участке трассы "Амур" приостановили движение из-за паводка
06:46В Раде посетовали на зависимость Украины от российской электроэнергии
06:41В НАМИ рассказали, для каких машин из-за рубежа обязательна сертификация
06:35В Якутии родители и подросток погибли в ДТП
06:05В НТИ ожидают, что анонимные криптовалюты исчезнут к 2025 году
05:36На Украине рассказали о требовании к США из-за "Северного потока — 2"
05:36Описана процедура обязательной сертификации автомобиля из-за рубежа
04:59Жительница Сахалина во сне насмерть придавила ребенка
04:47В Калифорнии четыре человека погибли при крушении вертолета
04:15Академик РАН объяснил невосприимчивость части людей к COVID-19
04:10Врач рассказала, насколько опасна ржавая вода из-под крана
03:38Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
03:30Риелторы назвали подмосковные города с самыми дешевыми новостройками
03:22Эксперт: нет уверенности в необходимости ревакцинации от COVID-19
03:17Инфекционист: вакцина от COVID-19 защищает от постковидного синдрома
03:14Автоэксперт перечислил основные ошибки при езде на механике
03:12Вильфанд предупредил жителей европейской части России о 40-градусной жаре
03:08В СК рассказали о залегшем на дно девять лет назад "орском маньяке"
02:55Российский силач хочет установить рекорд, сдвинув с места тепловоз
Лента новостейМолния