https://ria.ru/20210801/ucheniya-1743882048.html

"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии

"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии - РИА Новости, 01.08.2021

"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии

Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали реакцию Кремля на учения НАТО в Грузии. Многие из них пришли к выводу, что России необходимо принять меры... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T16:50

2021-08-01T16:50

2021-08-01T16:54

грузия

москва

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали реакцию Кремля на учения НАТО в Грузии. Многие из них пришли к выводу, что России необходимо принять меры для обеспечения безопасности на границах."НАТО просто смешна. Россия должна атаковать, используя беспрецедентную ядерную силу", — написал один пользователь.С ним согласились другие комментаторы. Так, читатель под ником Ранд выразил возмущение: "Мы все под прицелом. Этого хотят "миротворцы" НАТО? А что на этих учениях делают Украина и Грузия — их что, тайно приняли в Альянс?"Другой пользователь выразил мнение, что если один раз ударить по Североатлантическому альянсу, то Запад капитулирует.В начале недели в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их лишним подтверждением того, что Альянс со своей военной инфраструктурой соприкасается с российскими границами. По мнению представителя Кремля, это "предмет для очень внимательного отслеживания" со стороны Москвы.

https://ria.ru/20210226/osuzhdenie-1599066268.html

https://ria.ru/20210729/ucheniya-1743423345.html

грузия

москва

россия

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грузия, москва, дмитрий песков, нато, россия