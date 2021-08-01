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"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии
"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии - РИА Новости, 01.08.2021
"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии
Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали реакцию Кремля на учения НАТО в Грузии. Многие из них пришли к выводу, что России необходимо принять меры... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:50
2021-08-01T16:50
2021-08-01T16:54
грузия
москва
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" прокомментировали реакцию Кремля на учения НАТО в Грузии. Многие из них пришли к выводу, что России необходимо принять меры для обеспечения безопасности на границах."НАТО просто смешна. Россия должна атаковать, используя беспрецедентную ядерную силу", — написал один пользователь.С ним согласились другие комментаторы. Так, читатель под ником Ранд выразил возмущение: "Мы все под прицелом. Этого хотят "миротворцы" НАТО? А что на этих учениях делают Украина и Грузия — их что, тайно приняли в Альянс?"Другой пользователь выразил мнение, что если один раз ударить по Североатлантическому альянсу, то Запад капитулирует.В начале недели в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран и партнеров НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их лишним подтверждением того, что Альянс со своей военной инфраструктурой соприкасается с российскими границами. По мнению представителя Кремля, это "предмет для очень внимательного отслеживания" со стороны Москвы.
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грузия, москва, дмитрий песков, нато, россия
16:50 01.08.2021 (обновлено: 16:54 01.08.2021)
"Мы все под прицелом": болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии
Читатели болгарской "Факти" раскритиковали учения НАТО в Грузии