https://ria.ru/20210801/turtsiya-1743849945.html

В Турции потушили более ста лесных пожаров

В Турции потушили более ста лесных пожаров - РИА Новости, 01.08.2021

В Турции потушили более ста лесных пожаров

Более ста лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, заявил министр... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:38

2021-08-01T11:38

2021-08-01T20:46

в мире

турция

анталья (провинция)

мугла (провинция)

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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Более ста лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли."С 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)", — написал Пакдемирли в твиттере.В субботу он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжалось тушение десяти пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/pozhary-1743806652.html

турция

анталья (провинция)

мугла (провинция)

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Крупный лесной пожар на турецком курорте Мармарис Полыхает туристический Мармарис. Крупный лесной пожар сняли очевидцы. 2021-08-01T11:38 true PT0M38S

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в мире, турция, анталья (провинция), мугла (провинция)