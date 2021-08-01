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В Турции потушили более ста лесных пожаров
В Турции потушили более ста лесных пожаров - РИА Новости, 01.08.2021
В Турции потушили более ста лесных пожаров
Более ста лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, заявил министр... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:38
2021-08-01T11:38
2021-08-01T20:46
в мире
турция
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мугла (провинция)
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Более ста лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли."С 28 июля по 1 августа взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Милас)", — написал Пакдемирли в твиттере.В субботу он заявлял, что за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях, продолжалось тушение десяти пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. Сообщалось о шести жертвах лесных пожаров и 410 пострадавших.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/pozhary-1743806652.html
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Крупный лесной пожар на турецком курорте Мармарис
Полыхает туристический Мармарис. Крупный лесной пожар сняли очевидцы.
2021-08-01T11:38
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в мире, турция, анталья (провинция), мугла (провинция)
11:38 01.08.2021 (обновлено: 20:46 01.08.2021)
В Турции потушили более ста лесных пожаров
В Турции потушили более ста лесных пожаров, под контроль не взяли пять пожаров в Анталье и Мугле