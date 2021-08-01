https://ria.ru/20210801/turizm-1743834392.html

Туроператоры назвали популярные направления для привитых россиян

Туроператоры назвали популярные направления для привитых россиян - РИА Новости, 01.08.2021

Туроператоры назвали популярные направления для привитых россиян

Среди популярных зарубежных направлений пляжного отдыха, которые открыты для россиян в августе при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации -... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:13

2021-08-01T09:13

2021-08-01T09:13

общество

мальдивы

хорватия

tez tour

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туризм

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Среди популярных зарубежных направлений пляжного отдыха, которые открыты для россиян в августе при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации - Турция, Кипр, Греция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы и Хорватия, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли."В топе - Турция, Кипр, Греция, ОАЭ, Мальдивы и Хорватия. На всех этих направлениях отмечается высокий спрос, при этом цены на отдых даже в августе остаются доступными. Это возможно благодаря наличию блоков мест на перелет, а также акциям от отелей", - уточнили в TUI Россия."Наиболее активны в этом отели ОАЭ и Мальдивских островов. И хотя эти страны больше ассоциируются с зимним сезоном, но именно летом можно насладиться отдыхом на райских островах или великолепием арабских отелей-дворцов по доступным ценам", - добавили в туроператоре. В Tez Tour топ-5 наиболее востребованных направлений немного отличается. Туркомпания выделяет Турцию, Грецию, Кипр, Мальдивы и Египет.В компании также рассказали, что недельный отдых на Мальдивах с проживанием в отеле четыре звезды с завтраками обойдется в 90 тысяч рублей на человека. "Недельный отдых в Хорватии будет стоить в августе от 36 тысяч рублей на человека в апартаментах три звезды без питания, а в ОАЭ на тех же условиях - 39,5 тысячи рублей", - добавили в TUI Россия.Туроператоры отметили, что правила при отправлении за границу разнятся в зависимости от страны отдыха. Но практически везде необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до прибытия.

https://ria.ru/20210731/turizm-1743732629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/keshbek-1741830414.html

мальдивы

хорватия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мальдивы, хорватия, tez tour, новости - туризм, туризм, россия