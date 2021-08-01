Туроператоры назвали популярные направления для привитых россиян
Туроператоры назвали пять популярных направлений, куда могут отправиться привитые россияне в августе
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Среди популярных зарубежных направлений пляжного отдыха, которые открыты для россиян в августе при условии наличия ПЦР-теста или сертификата о вакцинации - Турция, Кипр, Греция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы и Хорватия, рассказали опрошенные РИА Новости представители отрасли.
"Наиболее активны в этом отели ОАЭ и Мальдивских островов. И хотя эти страны больше ассоциируются с зимним сезоном, но именно летом можно насладиться отдыхом на райских островах или великолепием арабских отелей-дворцов по доступным ценам", - добавили в туроператоре. В Tez Tour топ-5 наиболее востребованных направлений немного отличается. Туркомпания выделяет Турцию, Грецию, Кипр, Мальдивы и Египет.
"Стоимость недельных туров в Турцию с проживанием в отеле четыре звезды на "все включено" начинается от 19,3 тысячи рублей на человека, а в Египет на тех же условиях - от 37 тысяч. За неделю в Греции с проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках придется заплатить от 25,6 тысячи. Семь ночей на Кипре в гостинице с тремя звездами составят от 33,8 тысячи рублей", - уточнили в Tez Tour.
В компании также рассказали, что недельный отдых на Мальдивах с проживанием в отеле четыре звезды с завтраками обойдется в 90 тысяч рублей на человека. "Недельный отдых в Хорватии будет стоить в августе от 36 тысяч рублей на человека в апартаментах три звезды без питания, а в ОАЭ на тех же условиях - 39,5 тысячи рублей", - добавили в TUI Россия.
Туроператоры отметили, что правила при отправлении за границу разнятся в зависимости от страны отдыха. Но практически везде необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного за 72 часа до прибытия.