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Под Оренбургом загорелась сухая трава на площади трех гектаров

Под Оренбургом загорелась сухая трава на площади трех гектаров - РИА Новости, 01.08.2021

Под Оренбургом загорелась сухая трава на площади трех гектаров

Площадь возгорания сухой травы вблизи садово-некоммерческого товарищества "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга составляет три гектара, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T22:51

2021-08-01T22:51

2021-08-01T22:51

происшествия

оренбург

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой травы вблизи садово-некоммерческого товарищества "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга составляет три гектара, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.Ранее сообщалось, что более 100 пожарных тушат ландшафтное возгорание под Оренбургом, где вблизи садово-некоммерческого товарищества горит сухая трава. По данным регионального ГУМЧС, ландшафтный пожар начался днем в районе СНТ "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга."Общая площадь возгорания сухой растительности и валежника составляет порядка трех гектаров. Создано 4 боевых участка, к тушению пожара привлечен вертолёт Ми-8 МЧС России, позволяющий получить максимальную эффективность при тушении возгораний. Произведено 10 сбросов общим объемом более 30 тонн воды. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что привлечена также мобильная эколаборатория ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" для контроля за состоянием атмосферного воздуха и силы ГБУ "Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области". Кроме того, в региональном ГУМЧС работает оперативный штаб."На данный момент к ликвидации пожара привлечено более 100 человека и 35 единиц техники. Привлечена дополнительная техника для подвоза воды и инженерная техника от администрации Оренбурга и региональных сил РСЧС", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210730/pozhar-1743533803.html

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оренбургская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия