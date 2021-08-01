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Под Оренбургом загорелась сухая трава на площади трех гектаров
Под Оренбургом загорелась сухая трава на площади трех гектаров - РИА Новости, 01.08.2021
Под Оренбургом загорелась сухая трава на площади трех гектаров
Площадь возгорания сухой травы вблизи садово-некоммерческого товарищества "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга составляет три гектара, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T22:51
2021-08-01T22:51
происшествия
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой травы вблизи садово-некоммерческого товарищества "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга составляет три гектара, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.Ранее сообщалось, что более 100 пожарных тушат ландшафтное возгорание под Оренбургом, где вблизи садово-некоммерческого товарищества горит сухая трава. По данным регионального ГУМЧС, ландшафтный пожар начался днем в районе СНТ "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга."Общая площадь возгорания сухой растительности и валежника составляет порядка трех гектаров. Создано 4 боевых участка, к тушению пожара привлечен вертолёт Ми-8 МЧС России, позволяющий получить максимальную эффективность при тушении возгораний. Произведено 10 сбросов общим объемом более 30 тонн воды. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что привлечена также мобильная эколаборатория ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" для контроля за состоянием атмосферного воздуха и силы ГБУ "Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области". Кроме того, в региональном ГУМЧС работает оперативный штаб."На данный момент к ликвидации пожара привлечено более 100 человека и 35 единиц техники. Привлечена дополнительная техника для подвоза воды и инженерная техника от администрации Оренбурга и региональных сил РСЧС", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия
22:51 01.08.2021
 
Под Оренбургом загорелась сухая трава на площади трех гектаров

Под Оренбургом вблизи СНТ "Урал" загорелась сухая трава на площади трех гектаров

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Площадь возгорания сухой травы вблизи садово-некоммерческого товарищества "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга составляет три гектара, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что более 100 пожарных тушат ландшафтное возгорание под Оренбургом, где вблизи садово-некоммерческого товарищества горит сухая трава. По данным регионального ГУМЧС, ландшафтный пожар начался днем в районе СНТ "Урал" Протопоповской рощи Оренбурга.
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"Общая площадь возгорания сухой растительности и валежника составляет порядка трех гектаров. Создано 4 боевых участка, к тушению пожара привлечен вертолёт Ми-8 МЧС России, позволяющий получить максимальную эффективность при тушении возгораний. Произведено 10 сбросов общим объемом более 30 тонн воды. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что привлечена также мобильная эколаборатория ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" для контроля за состоянием атмосферного воздуха и силы ГБУ "Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области". Кроме того, в региональном ГУМЧС работает оперативный штаб.
"На данный момент к ликвидации пожара привлечено более 100 человека и 35 единиц техники. Привлечена дополнительная техника для подвоза воды и инженерная техника от администрации Оренбурга и региональных сил РСЧС", - подчеркивается в сообщении.
 
ПроисшествияОренбургОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8Россия
 
 
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