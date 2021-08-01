https://ria.ru/20210801/tashkent-1743831909.html

При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек

При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек - РИА Новости, 01.08.2021

При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек

Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:25

2021-08-01T08:25

2021-08-01T08:25

в мире

узбекистан

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:207:2732:1744_1920x0_80_0_0_294c9d8d8bad959093ffcb2809791984.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.По данным пресс-службы, на территории Сергелийского района Ташкента в складском помещении одного из предприятий произошла вспышка газовоздушной смеси."В результате чрезвычайной ситуации погиб сотрудник предприятия и ещё три человека получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канала МЧС.По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещении, отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в результате взрыва кроме склада разрушилось офисное помещение предприятия, частичный ущерб получил и цех по производству лепешек, расположенный по соседству.На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые занимаются разбором завалов, а также представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210728/khlopok-1743195464.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/gelendzhik-1741835887.html

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, узбекистан, ташкент