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При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек - РИА Новости, 01.08.2021
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек
Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:25
2021-08-01T08:25
в мире
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.По данным пресс-службы, на территории Сергелийского района Ташкента в складском помещении одного из предприятий произошла вспышка газовоздушной смеси."В результате чрезвычайной ситуации погиб сотрудник предприятия и ещё три человека получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канала МЧС.По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещении, отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в результате взрыва кроме склада разрушилось офисное помещение предприятия, частичный ущерб получил и цех по производству лепешек, расположенный по соседству.На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые занимаются разбором завалов, а также представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210728/khlopok-1743195464.html
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в мире, узбекистан, ташкент
08:25 01.08.2021
 
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек

При взрыве бытового газа на складе предприятия в Ташкенте погиб человек, трое госпитализированы

© Depositphotos / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Depositphotos / weissdergeier
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ТАШКЕНТ, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.
По данным пресс-службы, на территории Сергелийского района Ташкента в складском помещении одного из предприятий произошла вспышка газовоздушной смеси.
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"В результате чрезвычайной ситуации погиб сотрудник предприятия и ещё три человека получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канала МЧС.
По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещении, отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в результате взрыва кроме склада разрушилось офисное помещение предприятия, частичный ущерб получил и цех по производству лепешек, расположенный по соседству.
На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые занимаются разбором завалов, а также представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств, добавили в пресс-службе.
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