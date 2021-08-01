https://ria.ru/20210801/tashkent-1743831909.html
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек - РИА Новости, 01.08.2021
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек
Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T08:25
2021-08-01T08:25
2021-08-01T08:25
в мире
узбекистан
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:207:2732:1744_1920x0_80_0_0_294c9d8d8bad959093ffcb2809791984.jpg
ТАШКЕНТ, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.По данным пресс-службы, на территории Сергелийского района Ташкента в складском помещении одного из предприятий произошла вспышка газовоздушной смеси."В результате чрезвычайной ситуации погиб сотрудник предприятия и ещё три человека получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канала МЧС.По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещении, отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в результате взрыва кроме склада разрушилось офисное помещение предприятия, частичный ущерб получил и цех по производству лепешек, расположенный по соседству.На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые занимаются разбором завалов, а также представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210728/khlopok-1743195464.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/gelendzhik-1741835887.html
узбекистан
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1a650a91ffcfd3432104395d6d60ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, ташкент
При взрыве газа на предприятии в Ташкенте погиб человек
При взрыве бытового газа на складе предприятия в Ташкенте погиб человек, трое госпитализированы
ТАШКЕНТ, 1 авг - РИА Новости.
Один человек погиб, трое госпитализированы после взрыва бытового газа на складе предприятия в Ташкенте
, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Узбекистана.
По данным пресс-службы, на территории Сергелийского района Ташкента в складском помещении одного из предприятий произошла вспышка газовоздушной смеси.
"В результате чрезвычайной ситуации погиб сотрудник предприятия и ещё три человека получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы", - говорится в сообщении в Telegram-канала МЧС.
По предварительной версии, вспышка произошла из-за утечки газа в помещении, отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в результате взрыва кроме склада разрушилось офисное помещение предприятия, частичный ущерб получил и цех по производству лепешек, расположенный по соседству.
На месте происшествия работают спасатели МЧС, которые занимаются разбором завалов, а также представители МВД, Генпрокуратуры и других профильных ведомств, добавили в пресс-службе.