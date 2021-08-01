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Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street
Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street - РИА Новости, 01.08.2021
Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street
Лондон пришел к выводу, что за "незаконной и жестокой" атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T18:29
2021-08-01T19:15
в мире
иран
великобритания
индийский океан
доминик рааб
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ЛОНДОН, 1 авг — РИА Новости. Лондон пришел к выводу, что за "незаконной и жестокой" атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб."Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение", — сказал дипломат, его слова приводятся на сайте правительства.Он назвал "преднамеренную и целенаправленную" атаку на торговое судно явным нарушением международного права.По словам Рааба, "весьма вероятно", что Тегеран атаковал Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.В пятницу стало известно, что принадлежащий Японии танкер, предположительно, подвергся пиратскому нападению в Индийском океане. Два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии команда вернула контроль над судном и начала движение в сопровождении Военно-морских сил США.Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, шедший под либерийским флагом Mercer Street связан с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что на танкер напали с помощью беспилотника.Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также обвинил в атаке Тегеран. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о непричастности к инциденту.
https://ria.ru/20210801/sudno-1743850240.html
https://ria.ru/20210730/korabl-1743641956.html
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в мире, иран, великобритания, индийский океан, доминик рааб
18:29 01.08.2021 (обновлено: 19:15 01.08.2021)
 
Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street

Глава МИД Британии Рааб: атака на танкер Mercer Street в Индийском океане была произведена Ираном

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 1 авг — РИА Новости. Лондон пришел к выводу, что за "незаконной и жестокой" атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
"Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение", — сказал дипломат, его слова приводятся на сайте правительства.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Вчера, 11:38
Премьер Израиля считает, что за атакой на судно у берегов Омана стоит Иран
Он назвал "преднамеренную и целенаправленную" атаку на торговое судно явным нарушением международного права.
По словам Рааба, "весьма вероятно", что Тегеран атаковал Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.

"Иран должен положить конец таким нападениям, и судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом", — подчеркнул министр.

В пятницу стало известно, что принадлежащий Японии танкер, предположительно, подвергся пиратскому нападению в Индийском океане. Два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии команда вернула контроль над судном и начала движение в сопровождении Военно-морских сил США.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, шедший под либерийским флагом Mercer Street связан с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что на танкер напали с помощью беспилотника.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также обвинил в атаке Тегеран. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о непричастности к инциденту.
Сомалийский пират - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 15:34
На судне, подвергшемся нападению в Индийском океане, погибли двое моряков
 
В миреИранВеликобританияИндийский океанДоминик Рааб
 
 
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