18:29 01.08.2021 (обновлено: 19:15 01.08.2021)
Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street
Глава МИД Британии Рааб: атака на танкер Mercer Street в Индийском океане была произведена Ираном
ЛОНДОН, 1 авг — РИА Новости. Лондон пришел к выводу, что за "незаконной и жестокой" атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб.
"Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение", — сказал дипломат, его слова приводятся на сайте правительства.
Он назвал "преднамеренную и целенаправленную" атаку на торговое судно явным нарушением международного права.
По словам Рааба, "весьма вероятно", что Тегеран атаковал Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.
"Иран должен положить конец таким нападениям, и судам должно быть разрешено свободно перемещаться в соответствии с международным правом", — подчеркнул министр.
В пятницу стало известно, что принадлежащий Японии танкер, предположительно, подвергся пиратскому нападению в Индийском океане. Два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии команда вернула контроль над судном и начала движение в сопровождении Военно-морских сил США.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, шедший под либерийским флагом Mercer Street связан с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что на танкер напали с помощью беспилотника.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также обвинил в атаке Тегеран. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о непричастности к инциденту.