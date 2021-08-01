https://ria.ru/20210801/tanker-1743891399.html

Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street

Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street - РИА Новости, 01.08.2021

Великобритания обвинила Иран в атаке на танкер Mercer Street

Лондон пришел к выводу, что за "незаконной и жестокой" атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T18:29

2021-08-01T18:29

2021-08-01T19:15

в мире

иран

великобритания

индийский океан

доминик рааб

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ЛОНДОН, 1 авг — РИА Новости. Лондон пришел к выводу, что за "незаконной и жестокой" атакой на танкер Mercer Street у берегов Омана стоит Иран. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб."Великобритания работает со своими международными партнерами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение", — сказал дипломат, его слова приводятся на сайте правительства.Он назвал "преднамеренную и целенаправленную" атаку на торговое судно явным нарушением международного права.По словам Рааба, "весьма вероятно", что Тегеран атаковал Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов.В пятницу стало известно, что принадлежащий Японии танкер, предположительно, подвергся пиратскому нападению в Индийском океане. Два члена экипажа, граждане Британии и Румынии, погибли. Впоследствии команда вернула контроль над судном и начала движение в сопровождении Военно-морских сил США.Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, шедший под либерийским флагом Mercer Street связан с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что на танкер напали с помощью беспилотника.Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также обвинил в атаке Тегеран. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о непричастности к инциденту.

https://ria.ru/20210801/sudno-1743850240.html

https://ria.ru/20210730/korabl-1743641956.html

иран

великобритания

индийский океан

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в мире, иран, великобритания, индийский океан, доминик рааб