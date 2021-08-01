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В Бангкоке начались автомобильные протесты против правительства
В Бангкоке начались автомобильные протесты против правительства - РИА Новости, 01.08.2021
В Бангкоке начались автомобильные протесты против правительства
Автомобильные протесты против премьер-министра Праюта Чан-Оча и политики его правительства в отношении пандемии коронавирусной инфекции проходят в воскресенье в РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T16:29
2021-08-01T16:29
в мире
таиланд
бангкок
прают чан-оча
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БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. Автомобильные протесты против премьер-министра Праюта Чан-Оча и политики его правительства в отношении пандемии коронавирусной инфекции проходят в воскресенье в столице Таиланда Бангкоке.Интернет-телеканал The Reporters организовал прямой репортаж с одной из основных магистралей Бангкока, улицы Випхавади-Рангзит, ведущей из центра города к северным окраинам.Тысячи автомобилей движутся на большой скорости, соблюдая дистанцию, по 12-полосной улице, занимая все шесть полос, ведущих в пригороды и далее на трассу, которая соединяет Бангкок с северными и северо-восточными провинциями. Все шесть полос движения в сторону центра также заняты: выехав за город, протестующие разворачиваются и едут обратно. Участники протеста направляются после завершения кругового маршрута в прилегающий к Випхавади-Рангзит район Динденг, где на территории одной из воинских частей расположена личная резиденция премьер-министра, в прошлом командовавшего сухопутными войсками страны.Протест выглядел бы, как обычное относительно плотное автомобильное движение, если бы не локдаун, действующий в городе (остальные улицы почти пусты) и постоянный рев звуковых сигналов, которые в обычное время в Таиланде звучат очень редко: тайцы сигналят на дорогах только в самых крайних случаях.По последним данным телеканала The Reporters, полицейский спецназ, охраняющий подъезды к резиденции премьера, применил против собравшихся там протестующих на автомобилях и мотоциклах гранаты со слезоточивым газом. Все больше участников протеста собираются на перекрестке Динденг, где выставлен кордон полицейского спецназа. Помимо автомобилей, на перекрестке много мотоциклов и мопедов с протестующими. В репортаже телеканала говорится, что многие участники протеста, прибывшие на него на мотоциклах, пострадали от слезоточивого газа.Одновременно в Бангкоке проходит массовый протест водителей такси против локдауна и комендантского часа, введенных в действие правительством в начале июля: таксисты требуют немедленного ослабления мер контроля распространения коронавирусной инфекции, которые лишают их заработка. Сотни автомобилей-такси припаркованы в воскресенье с самого утра в два ряда по периметру территории министерства финансов Таиланда, перекрыв половину проезжей части на прилегающих к министерству улицах. Водителей такси нигде не видно. На боковых окнах машин приклеены куски картона и плотной бумаги с написанными от руки лозунгами.Локдаун объявлен в столице Таиланда и еще 12 провинциях, признанных территориями с наибольшей опасностью заражения, или "темно-красными зонами", до 2 августа. По его условиям, в Бангкоке закрыты торговые центры, стадионы, бары, массажные салоны, фитнес-центры, государственные и частные учреждения переведены на удаленную работу, запрещен выезд из города и соседних провинций, ночью действует комендантский час, а днем населению "настоятельно рекомендовано" не покидать жилища без необходимости.В воскресенье правительство продлило локдаун до 16 августа и добавило к 13 "темно-красным зонам" еще 16 провинций. Об этом объявила днем в воскресенье помощник пресс-секретаря правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Апхисамай Сирангсан. По ее словам, со вторника в зоне локдауна будет проживать около 40% населения страны.В воскресенье в Таиланде зарегистрированы 18 027 заражений коронавирусной инфекцией и 133 смерти от COVID-19. Накануне, в субботу, в стране заболели 18 912 человек и умерли 178.С момента начала пандемии (первый случай заражения в Таиланде был зарегистрирован в январе 2020 года) в стране заболели 615 314 человек, выздоровели 405 322 человека, скончались 4990 человек. Более 93% случаев заболевания COVID-19 и 97% смертей от коронавирусной инфекции в Таиланде приходятся на период с 1 апреля 2021 года по настоящее время. Доминирующим штаммом коронавируса в Таиланде в настоящее время является "дельта".
https://ria.ru/20210709/tailand-1740601987.html
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в мире, таиланд, бангкок, прают чан-оча
16:29 01.08.2021
 
В Бангкоке начались автомобильные протесты против правительства

В Бангкоке начались автомобильные протесты против правительства и премьера Таиланда Праюта Чан-Оча

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДорожное движение на улице в Бангкоке
Дорожное движение на улице в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. Автомобильные протесты против премьер-министра Праюта Чан-Оча и политики его правительства в отношении пандемии коронавирусной инфекции проходят в воскресенье в столице Таиланда Бангкоке.
Интернет-телеканал The Reporters организовал прямой репортаж с одной из основных магистралей Бангкока, улицы Випхавади-Рангзит, ведущей из центра города к северным окраинам.
Тысячи автомобилей движутся на большой скорости, соблюдая дистанцию, по 12-полосной улице, занимая все шесть полос, ведущих в пригороды и далее на трассу, которая соединяет Бангкок с северными и северо-восточными провинциями. Все шесть полос движения в сторону центра также заняты: выехав за город, протестующие разворачиваются и едут обратно. Участники протеста направляются после завершения кругового маршрута в прилегающий к Випхавади-Рангзит район Динденг, где на территории одной из воинских частей расположена личная резиденция премьер-министра, в прошлом командовавшего сухопутными войсками страны.
Протест выглядел бы, как обычное относительно плотное автомобильное движение, если бы не локдаун, действующий в городе (остальные улицы почти пусты) и постоянный рев звуковых сигналов, которые в обычное время в Таиланде звучат очень редко: тайцы сигналят на дорогах только в самых крайних случаях.
По последним данным телеканала The Reporters, полицейский спецназ, охраняющий подъезды к резиденции премьера, применил против собравшихся там протестующих на автомобилях и мотоциклах гранаты со слезоточивым газом. Все больше участников протеста собираются на перекрестке Динденг, где выставлен кордон полицейского спецназа. Помимо автомобилей, на перекрестке много мотоциклов и мопедов с протестующими. В репортаже телеканала говорится, что многие участники протеста, прибывшие на него на мотоциклах, пострадали от слезоточивого газа.
Одновременно в Бангкоке проходит массовый протест водителей такси против локдауна и комендантского часа, введенных в действие правительством в начале июля: таксисты требуют немедленного ослабления мер контроля распространения коронавирусной инфекции, которые лишают их заработка. Сотни автомобилей-такси припаркованы в воскресенье с самого утра в два ряда по периметру территории министерства финансов Таиланда, перекрыв половину проезжей части на прилегающих к министерству улицах. Водителей такси нигде не видно. На боковых окнах машин приклеены куски картона и плотной бумаги с написанными от руки лозунгами.
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В Таиланде введут комендантский час и ограничат передвижение по стране
Локдаун объявлен в столице Таиланда и еще 12 провинциях, признанных территориями с наибольшей опасностью заражения, или "темно-красными зонами", до 2 августа. По его условиям, в Бангкоке закрыты торговые центры, стадионы, бары, массажные салоны, фитнес-центры, государственные и частные учреждения переведены на удаленную работу, запрещен выезд из города и соседних провинций, ночью действует комендантский час, а днем населению "настоятельно рекомендовано" не покидать жилища без необходимости.
В воскресенье правительство продлило локдаун до 16 августа и добавило к 13 "темно-красным зонам" еще 16 провинций. Об этом объявила днем в воскресенье помощник пресс-секретаря правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Апхисамай Сирангсан. По ее словам, со вторника в зоне локдауна будет проживать около 40% населения страны.
В воскресенье в Таиланде зарегистрированы 18 027 заражений коронавирусной инфекцией и 133 смерти от COVID-19. Накануне, в субботу, в стране заболели 18 912 человек и умерли 178.
С момента начала пандемии (первый случай заражения в Таиланде был зарегистрирован в январе 2020 года) в стране заболели 615 314 человек, выздоровели 405 322 человека, скончались 4990 человек. Более 93% случаев заболевания COVID-19 и 97% смертей от коронавирусной инфекции в Таиланде приходятся на период с 1 апреля 2021 года по настоящее время. Доминирующим штаммом коронавируса в Таиланде в настоящее время является "дельта".
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