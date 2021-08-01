https://ria.ru/20210801/sudno-1743819856.html

США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street

США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street - РИА Новости, 01.08.2021

США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T04:37

2021-08-01T04:37

2021-08-01T04:46

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь (США) Блинкен и министр иностранных дел (Израиля) Лапид обсудили нападение на торговое судно Mercer Street, которое мирно проходило через северную часть Аравийского моря", - говорится в заявлении Прайса.Подчеркивается, что стороны "договорились сотрудничать с Соединенным Королевством, Румынией и другими международными партнерами с целью расследования фактов, оказания поддержки, а также рассмотрения надлежащих дальнейших шагов".Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.

https://ria.ru/20210520/piraty-1733164593.html

сша

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великобритания

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