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США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street
США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street - РИА Новости, 01.08.2021
США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T04:37
2021-08-01T04:46
в мире
сша
румыния
великобритания
мид израиля‎
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь (США) Блинкен и министр иностранных дел (Израиля) Лапид обсудили нападение на торговое судно Mercer Street, которое мирно проходило через северную часть Аравийского моря", - говорится в заявлении Прайса.Подчеркивается, что стороны "договорились сотрудничать с Соединенным Королевством, Румынией и другими международными партнерами с целью расследования фактов, оказания поддержки, а также рассмотрения надлежащих дальнейших шагов".Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
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в мире, сша, румыния, великобритания, мид израиля‎, энтони блинкен
04:37 01.08.2021 (обновлено: 04:46 01.08.2021)
 
США и Израиль договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street

Блинкен и глава МИД Израиля договорились о расследовании инцидента с судном Mercer Street

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Израиля Яиром Лапидом, стороны обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь (США) Блинкен и министр иностранных дел (Израиля) Лапид обсудили нападение на торговое судно Mercer Street, которое мирно проходило через северную часть Аравийского моря", - говорится в заявлении Прайса.
Подчеркивается, что стороны "договорились сотрудничать с Соединенным Королевством, Румынией и другими международными партнерами с целью расследования фактов, оказания поддержки, а также рассмотрения надлежащих дальнейших шагов".
Компания-оператор Zodiac Maritime сообщила в пятницу, что принадлежащий Японии танкер Mercer Street подвергся предполагаемому пиратскому нападению в Индийском океане. Сообщалось, что два члена экипажа Mercer Street погибли. Впоследствии экипаж вернул контроль над судном и начал движение в сопровождении военно-морских сил США. Агентство Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что судно, шедшее под либерийским флагом, связано с израильским миллиардером Эялем Офером, которому принадлежит Zodiac Group. В Центральном командовании ВС (CENTCOM) США считают, что нападение на судно, по предварительным данным, было проведено с помощью беспилотника.
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В миреСШАРумынияВеликобританияМИД Израиля‎Энтони Блинкен
 
 
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