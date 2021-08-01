https://ria.ru/20210801/sudba-1743887247.html

NI рассказал о судьбе "Северного потока — 2" после ухода Меркель

NI рассказал о судьбе "Северного потока — 2" после ухода Меркель - РИА Новости, 01.08.2021

NI рассказал о судьбе "Северного потока — 2" после ухода Меркель

Обозреватель National Interest Торри Тауссиг предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T17:43

2021-08-01T17:43

2021-08-01T19:20

в мире

сша

германия

владимир путин

ангела меркель

северный поток — 2

россия

армин лашет

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Стала известна судьба "Северного потока — 2" после ухода Меркель

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Обозреватель National Interest Торри Тауссиг предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера.По его словам, немецкий лидер всегда была решительной сторонницей санкций в отношении Москвы из-за кризиса, возникшего на Украине в 2014 году. Однако с ее уходом Германия и Европа теряют политика, который понимает Россию и ее президента Владимира Путина, а также верит, что сложные проблемы нужно решать через диалог, отметил Тауссиг.Вашингтон и Киев сильно критиковали Меркель за ее непреклонную позицию в отношении "Северного потока — 2" — газопровода в обход Украины, который якобы лишает ее миллиардов долларов прибыли, пишет колумнист.В преддверии сентябрьских выборов в Германии основные политические партии страны представили разные подходы в отношении России. По мнению Тауссига, если к власти в Берлине придет Анналена Бербок, представитель фракции "Союз 90/Зеленые", она, возможно, заблокирует "Северный поток — 2" и выступит против Москвы и Пекина. Как утверждает обозреватель, эта позиция находит отклик и в Вашингтоне.В случае победы Армина Лашета, председателя Христианско-демократического союза, германо-российские отношения будут обусловлены прежде всего экономическими интересами, а геополитика отойдет на задний план, подытожил Тауссиг.Ранее США и Германия выступили с совместным заявлением о "Северном потоке — 2". Они призвали обеспечить продолжение поставок топлива из России через Украину после 2024 года. Также Берлин обязался добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если та будет использовать экспорт энергоресурсов "как инструмент влияния".

https://ria.ru/20210722/revansh-1742447256.html

https://ria.ru/20210801/potok-1743820510.html

сша

германия

россия

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в мире, сша, германия, владимир путин, ангела меркель, северный поток — 2, россия, армин лашет, анналена бербок