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Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона
Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона
При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него свои фото, документы и прочие файлы. Это не всегда просто, рассказал агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T02:13
2021-08-01T02:13
общество
технологии
google android
apple iphone
россия
владимир гриценко
цифровой гражданин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него свои фото, документы и прочие файлы. Это не всегда просто, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Особо осторожными нужно быть владельцам смартфонов Android. При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Данные доступны для восстановления с помощью специального ПО, поясняет эксперт.Перед тем, как стирать данные с Android-смартфона, рекомендуется сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек. На разных устройствах эта опция находится в разных разделах, например, в "Безопасности" или "Приватности".Со смартфонами iPhone все проще. Нужно удалить устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента и убедиться, что устройство больше не числится за владельцем в iCloud, заключила эксперт.
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общество, технологии, google android, apple iphone, россия, владимир гриценко, цифровой гражданин
02:13 01.08.2021
 
Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

Эксперт Гриценко объяснил, как безвозвратно удалить данные со смартфона

© AP Photo / Wong Maye-EДемонстрация возможностей телефона под водой
Демонстрация возможностей телефона под водой - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© AP Photo / Wong Maye-E
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него свои фото, документы и прочие файлы. Это не всегда просто, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
Особо осторожными нужно быть владельцам смартфонов Android. При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Данные доступны для восстановления с помощью специального ПО, поясняет эксперт.
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Перед тем, как стирать данные с Android-смартфона, рекомендуется сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек. На разных устройствах эта опция находится в разных разделах, например, в "Безопасности" или "Приватности".
Со смартфонами iPhone все проще. Нужно удалить устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента и убедиться, что устройство больше не числится за владельцем в iCloud, заключила эксперт.
 
ОбществоТехнологииGoogle AndroidApple iPhoneРоссияВладимир ГриценкоЦифровой гражданин
 
 
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