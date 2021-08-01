https://ria.ru/20210801/smartfon-1743813674.html

Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него свои фото, документы и прочие файлы. Это не всегда просто, рассказал агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T02:13

2021-08-01T02:13

2021-08-01T02:13

общество

технологии

google android

apple iphone

россия

владимир гриценко

цифровой гражданин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него свои фото, документы и прочие файлы. Это не всегда просто, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Особо осторожными нужно быть владельцам смартфонов Android. При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Данные доступны для восстановления с помощью специального ПО, поясняет эксперт.Перед тем, как стирать данные с Android-смартфона, рекомендуется сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек. На разных устройствах эта опция находится в разных разделах, например, в "Безопасности" или "Приватности".Со смартфонами iPhone все проще. Нужно удалить устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента и убедиться, что устройство больше не числится за владельцем в iCloud, заключила эксперт.

https://ria.ru/20210731/remont-1743326690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, технологии, google android, apple iphone, россия, владимир гриценко, цифровой гражданин