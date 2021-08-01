https://ria.ru/20210801/smartfon-1743813674.html
Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона
Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона
При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него свои фото, документы и прочие файлы. Это не всегда просто, рассказал агентству "Прайм" эксперт... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T02:13
2021-08-01T02:13
2021-08-01T02:13
общество
технологии
google android
apple iphone
россия
владимир гриценко
цифровой гражданин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742529317_0:383:2892:2010_1920x0_80_0_0_6f0fd74c5fbbf3870bec51a4852a0016.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При продаже или утилизации смартфона стоит удалить с него свои фото, документы и прочие файлы. Это не всегда просто, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.Особо осторожными нужно быть владельцам смартфонов Android. При удалении файла из гаджета, с карты памяти или с другого накопителя на самом деле файл не удаляется. Данные доступны для восстановления с помощью специального ПО, поясняет эксперт.Перед тем, как стирать данные с Android-смартфона, рекомендуется сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек. На разных устройствах эта опция находится в разных разделах, например, в "Безопасности" или "Приватности".Со смартфонами iPhone все проще. Нужно удалить устройство из приложения "Локатор", выполнить сброс всех настроек с удалением контента и убедиться, что устройство больше не числится за владельцем в iCloud, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210731/remont-1743326690.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742529317_161:190:2587:2010_1920x0_80_0_0_e0d2ef7d9ef5a399c1634bf4eca22638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, google android, apple iphone, россия, владимир гриценко, цифровой гражданин
Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона
Эксперт Гриценко объяснил, как безвозвратно удалить данные со смартфона